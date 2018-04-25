Kültür ve doğa turizmi bir arada: Şebinkarahisar

Meryem Ana Manastırı, tarihi Tamzara Mahallesi, Çatalgöl ve Çağlayan Şelalesi gibi doğal güzelliklere sahip Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi...

Turizm açısından zengin bölgeye daha fazla turist çekmek için çalışmalar başlatıldı.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, son 4 yıldır turizm acentelerinin ilçeye turlar düzenlediğini söyledi.

"Geçen yıl 100'ün üzerinde tur otobüsü ilçeye geldi ancak biz bunu yetersiz görüyoruz. Bu yıl 50 binin üzerinde turisti ağırlamayı hedefliyoruz ve bunun için de altyapımız var."

Yılancı, ilçede Romalılar ve eski Türk beyliklerinin izleri olduğunu anlattı.

"Birçok kültüre ve değişik inançlara ilişkin izler halen sokaklarda var. Aslında burası adeta keşfedilmemiş bir cennet."

"Manastır, bölgede inanç turizmi açısından potansiyeli bulunan bir yapı"

Bölgedeki Meryem Ana Manastırı, 4 katlı ve 32 odadan oluşuyor.

"Manastır, bölgede inanç turizmi açısından potansiyeli bulunan bir yapı. 2013'te tamamlanan restorasyon çalışmalarından sonra da son dönemde çok büyük rağbet gören tarihi yapıların başında geliyor."

Yılancı, yöre için önemli bir değer olan Tamzara Mahallesi'nin de restore edilen evleri, yöresel dokuması ve insanlarının sıcaklığıyla Anadolu kültürünü bugüne taşıyan mekanlardan olduğunu söyledi.

"Çatalgöl'ün turizme kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 6 bungalov ev ile restoran binası da inşa edildi. Yatırımcı bekliyoruz, kira beklentimiz yok. İstiyoruz ki yatırımcılar istediğimiz projeyi nihayete erdirsin. Burası şehir merkezine 4, Meryem Ana Manastırı'na ise 8 kilometre mesafede. Manastırı gezen turistlerin konaklayabileceği, yemek yiyebilecekleri alan olmasını istiyoruz."

Kaynak: AA