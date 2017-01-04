'Külkedisi' seyirciyle buluşuyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Külkedisi masalından hareketle İtalyan besteci Gioacchino Rossini tarafından bestelenen eser, 5 Ocak'ta izlenebilecek.

Yekta Kara tarafından sahneye konan iki perdelik komik operanın orkestra şefliğini Alessandro Cedrone üstlenirken, eserde Caner Akın, Ahmet Baykar, Caner Akgün, Kevork Tavityan, Işık Belen, Ali İhsan Onat, Dilruba Akgün, Sevim Zerenaoğlu, Tisbe Deniz Likos, Elif T. Tekışık, Aylin Ateş, Nesrin Gönüldağ, Umut Tarık Akça, Kenan Dağaşan rol alıyor.

Operanın dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Şanda Zıpçı, koreografisini Yekta Kara, koro şefliğini Gökçen Koray, ışık tasarımını ise Metin Koçtürk yaptı.

Opera, 5 ve 10 Ocak'ta saat 20.00'de, 7 Ocak'ta ise 16.00'da izlenebilecek.