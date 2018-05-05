Köy okulunda iki öğrenci, hayallerindeki piyanoyu mukavvaya kodladı

Sibel Bekben ve Medine Gülcan Şen, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki bir köy okulunda okuyor.

Dipsizgöl Ortaokulu'nda "Düzce Kodluyor Projesi" ile kodlama eğitimi alan Bekben ve Şen, müzik hayallerini birleştirerek yazdıkları kodlama yardımıyla insan ve bant iletkenliğini kullanarak piyano tasarladı.

Bekben ve Şen, ilk olarak piyano yapım fikriyle Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Sonay Aynaz'a başvurdu. Aynaz, şunları anlattı:

"İnternette araştırma yapmışlar, fikir üstüne fikir koyarak piyano hayallerini bana anlattılar. 'Piyano yapmak istiyoruz, bize yardımcı olur musunuz?' diye sordular. Birlikte araştırmaya başladılar ben de yardımcı oldum. Bu işte onlara faydalı olacak kartları da kullanarak çalışmaya başladılar. Sonunda ise bu güzelim eser ortaya çıktı."

Aynaz, temel derslerin dışında kodlama eğitimiyle çocukların bilişimi daha eğlenceli ve güvenli öğrendiklerini söyledi:

"Burada hafta içi kodlama eğitimlerinin yanında hafta sonu da eğitim veriyoruz. Öğrencilerimiz bu işe çok istekli. Kodlama dersini her öğrenci sevdi, ilk başta bir şeyler tasarlamayı çok sevdiler. Oyun oluşturup bunlarla eğleniyorlar. Projeyle birkaç kodlama setimiz oldu, biz bunlara ek olarak dışarıdan satın aldık."

Köy okulunda piyano

Aynaz, okulda dikkat çeken bu projenin herkese örnek olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Müzik dersinde flüt çalamayan, parmakları delikleri kapatmaya yetmeyen öğrenciler için de diğer müzik aletlerine yönelişte örnek oldu. Tüm öğrencilerimiz bu piyano ile çok eğlendi, 'Keşke diğer derslere de getirebilsek' dediler."

Bekben, piyanonun tuşlarını kodlayarak oluşturduklarını şöyle anlattı:

"Öncelikle piyanonun kodlarını yazdık. Bastığımız tuşlar hangi notayı çalacak diye tasarım yaptık. Sonra bunu karton üzerine döktük. Tasarımı tamamlayıp 6. sınıf öğrencilerine gösterdik, ilk olarak orada çalıştırdık. Arduino kart yardımı ile kıskaçlı telleri kartona bağladık. Biraz geliştirmek istedik, ince tel kullanıp alüminyum folyoyla kartona yapıştırdık. Sistemin altına da topraklama yaptık. Şimdi ise bir elimizle topraklama yapıyoruz, diğer elimizle notalara basıyoruz."

Gülcan Şen ise komutları skart yardımıyla kodlama panosuna aktardıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"İnsan iletkenliğini kullanarak bunu yaptık. Soba bantı kullanarak komutları skartlara yazdık. Mukavva yardımıyla piyano tasarladık, dişi kabloları da kullanarak piyanoyu çalışır hale getirdik. İnsanın ve soba bantının iletkenliğiyle piyano çalmaya başladık. Bu basit bir versiyon. Daha çok malzememiz olursa tabii ki bu projeyi devam ettirmek istiyoruz."

Kaynak: AA