Kopenhag sokaklarında müzik festivali

Danimarka'da İlk defa 1998 yılında düzenlenen sokak festivali "Distortion", her yıl olduğu gibi bu yıl da açılışını Kopenhag’da yabancıların yoğunlukta ikamet ettiği Nörrebro semtinde yaptı.

Festival için Nörrebro semtinin farklı sokaklarına kurulan sahnelerde sunulan performanslar yoğun ilgi görürken, Kopenhag polisi, N9 adlı sahneyi izdiham yaşandığı ve katılımcıların ezilme tehlikesi yaşadığı gerekçesiyle kapattı.

Yerli ve yabancı çok sayıda turistin akın ettiği festivale geçen yıl yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Öte yandan festivalde geçen yıl yaşanan sorunların giderilmesi için seyyar tuvaletlerin sayısının artırıldığı, müzik sesinin yüksekliğinin 80 desibel ile sınırlandırdığı bildirildi.

Kopenhag Belediyesinden aldığı ekonomik destek ve sponsorlar sayesinde gerçekleşen festivalde, ücretli konserler de düzenleniyor.

Alternatif müzik ve sahne tarzlarıyla Kopenhaglıları eğlendirmeyi amaçlayan festival, yarın Vesterbro semtinde devam edecek. Festival, cuma ve cumartesi günü ise Refshaleöen semtinde sunulacak performansların ardından pazar günü kapanışını yapacak.

Kaynak: AA