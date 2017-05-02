"Kongre Müzesi" tarihe ışık tutacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'ne ev sahipliği yapan tarihi binadaki "Kongre Müzesi"nin daha fazla ilgi görmesi için başlatılan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Tarihte Ermeni Yatılı Kız Okulu olarak hizmet veren Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'ndeki Kongre Müzesi, Cumhuriyet döneminde Ermeni asıllı sahiplerinden satın alınarak eğitim ve yönetim amaçlı kullanılmasının yanı sıra milli mücadele döneminde de önemli kararların alınmasında rol oynadı.

Tarih boyunca deprem ve yangın gibi felaketlere maruz kalan bina, geçirdiği tadilatlarla günümüze kadar gelmeyi başardı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'ne de ev sahipliği yapan Kongre Müzesi'nde 2 yıl önce, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce restorasyon çalışması başlatıldı.

Müzenin daha fazla ilgi çekmesi ve tarihi anların yeni nesle daha iyi anlatılması amacıyla başlatılan restorasyon çalışmalarının Temmuz 2017'de tamamlanması planlanıyor.

Bu çalışmaların ardından her bir odası tarihi anlatmak için ayrı ayrı düzenlenerek yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak olan Kongre Müzesi, hem geçmişte yaşananların geleceğe aktarılmasına hem de turizme katkı sağlayacak.

Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kongre Müzesi'nin Türkiye'deki resim heykel galerisi statüsünde 3 müze merkezinden birisi olduğunu söyledi.

Müzeyi sergi müzesi halinde ziyaretçilerine açmak istediklerini belirten Almaz, "Ülkemizde resim heykel galerisi konseptinde sadece Ankara, İzmir ve Erzurum'da galeri var. Biz de bu galerimizi sergi müzesi halinde açmak istiyoruz. Gelen insanlar sadece kongre mantığında düşünmeyip çeşitli alanlarında neler olduğunu göstermek için her bir odayı ayrı ayrı değerlendirmek istedik." dedi.