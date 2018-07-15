Kocaeli'de 4. Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali düzenlendi

Kocaeli'de geleneksel el sanatlarının korunması, yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve üretime dönüştürülmesi amacıyla Seka Kamp alanında, "4. Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali" gerçekleştirildi.

Festivalde, çiniden, okçuluğa, bakır işlemeciliğinden, demirciliğe, dericilikten, ahşap oymacılığa çeşitli geleneksel el sanatı ile süsleme sanatlarının tanıtımı yapıldı.

Geçmişten günümüze ulaşmış veya unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, kültür varlıkları, şarkılar, danslar ve oyunlar kurulan sahnede izleyenlerin beğenisine sunuldu.

Mehteran, aşık atışması, tasavvuf konseri...

Makedonya ve Sırbistan’dan halk oyunları ekiplerinin de katıldığı festivalde yöresel ve bölgesel sanatçılar performanslarıyla izleyenlerden yoğun ilgi gördü.

Festivalde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel lezzetlerin gün yüzüne çıkarılması amacıyla bu yıl börek olarak belirlenen kategoride "Hanım Eller Yarışıyor" yemek yarışması organize edildi.

Yarın sona erecek festival kapsamında roman müzik grubu, mehteran, halkoyunları gösterileri, aşık atışması, tasavvuf konseri, geleneksel Türk çalgıları sahne gösterisi ile sanatçı Yusuf Güney konseri gerçekleştirilecek.

"Türk süsleme sanatlarına büyük önem veriyoruz"

Festivale katılarak stantları ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Şahin, bu tarz festivalleri, kadim medeniyetin, kültürün temel dinamiklerini yansıtması, günümüze taşınması açısından önemli bulduklarını söyledi.

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü olarak geleneksel sanatlarımıza, Türk süsleme sanatlarına büyük önem veriyoruz. Bu sanat dallarımızın yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için onları kayıt altına alıyor, sanatçı kimliği kazandırıyor, hem yurt içi hem yurt dışı festivallere gönderip, sergilere katılımlarını sağlayarak kültürümüzün ülkemizde ve uluslararası arenada tanıtılması anlamında büyük emek harcıyoruz.

Kaynak: AA