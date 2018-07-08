Klasik otomobil tutkunları Kapadokya'da mola verdi

"TransAsia" adıyla düzenlenen klasik otomobil rallisine çeşitli Avrupa ülkelerinden gezginler katıldı.

Klasik otomobil tutkunu gezginler, 1 Temmuz'da başladıkları ve 25 bin kilometre katedilecek yolculukta beşinci molayı Nevşehir'in Göreme beldesinde verdi.

Kılıçlar Vadisi'ni gezdiler

Klasik araba tutkunları, bölgede bir gece konakladıktan sonra peribacalarının bulunduğu Kılıçlar Vadisi'ni gezdi.

Burada hatıra fotoğrafı çektiren katılımcılar, yeniden yola koyulurken klasik arabalar peribacaları arasında renkli görüntüler oluşturdu.

Organizasyonun koordinatörü Klaas Postma, 6 haftalık yolculuk sonunda Çin'e ulaşmaya çalışacaklarını, bir süre orada kaldıktan sonra farklı bir güzergahtan dönüş yapacaklarını söyledi.

"Türkler çok yardım ediyor"

8 günlük Türkiye etabında farklı şehirleri ve doğal güzellikleri görme imkanı elde ettiklerini anlatan Klaas Postma, Türk insanının yardımseverliğine dikkat çekti.

"Hollanda'dan altı haftada Çin'e ulaşmak amacıyla yola çıktık. Çeşitli kültürleri gözlemleyerek gezimize devam ediyoruz. Sekiz günlük Türkiye etabında çok güzel yerler gördük. İstanbul ve Ankara'da tarihi yerleri gezdik. Seyahatimiz çok iyi devam ediyor zira Türkler çok yardım ediyor. Arabalarda teknik bir sorun varsa hemen yardımcı olup sorunumuzu çözüyorlar."

6 Ağustos'ta Çin'e ulaşacaklar

Tura katılanlar İran, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan üzerinden geçerek 6 Ağustos'ta Çin'e ulaşacak. Daha sonra tekrar dönüş için yola çıkacak gezginler, bu kez daha kuzeyden yol alarak Moğolistan ve Rusya üzerinden Avrupa'ya ulaşarak başlangıç noktasına dönecek.

Kaynak: AA