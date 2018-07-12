Kırkpınar'da 657'nci buluşma

Türk güreşinin en büyük organizasyonu olarak kabul edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın Edirne'de başlayacak.

Bu yıl 657'ncisi düzenlenecek ve Sarayiçi'nde üç gün sürecek güreşlerde, yaklaşık 2 bin pehlivan er meydanına çıkacak.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar, minik 1, minik 2, minik 3, teşvik, tozkoparan, ayak, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde mücadele verecek.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'i temsili olarak şehre girişinde karşılamasıyla başlayacak etkinliklerde, Pehlivanlar Mezarlığı ziyaret edilip, cihan pehlivanı Adalı Halil ve Çömlekköylü Kara Emin'in kabirlerinde dua edilecek.

Güreşlerde geçen yılın şampiyonu İsmail Balaban'ın yanı sıra, Hamza Köseoğlu, Mehmet Yeşil Yeşil, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Recep Kara başpehlivanlık için favori isimler olarak gösteriliyor.

Bu pehlivanların dışında Fatih Atlı, Şaban Yılmaz, İsmail Erkal, Şahali Kurt, Ünal Karaman, Osman Aynur, Serhat Balcı ve Serhat Gökmen de kürsünün en üst basamağı için öne çıkan isimler arasında bulunuyor.

Son 10 yılın şampiyonları

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son 10 yılın şampiyonları şöyle:

2007 Recep Kara

2008 Recep Kara

2009 Mehmet Yeşil Yeşil

2010 Mehmet Yeşil Yeşil

2011 Ali Gürbüz

2012 Ali Gürbüz

2013 İsmail Balaban

2014 Fatih Atlı

2015 Orhan Okulu

2016 Recep Kara

2017 İsmail Balaban

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihi

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başlangıcı, Rumeli'nin fethini gerçekleştirecek akıncıların öncü kuvvetlerini oluşturan 40 namlı askerin, mola zamanlarında hem eğlenmek hem de kuvvetten düşmemek için bir anlamda idman saydıkları güreşe tutuşmalarına dayanıyor.

Şu anda Yunanistan'ın topraklarında kalan Simavina'da (Samona) mola sırasında Ali ve Selim adındaki iki kardeş, saatlerce güreşmesine rağmen yenişemez. Israrla birbirini kündeye getirmek üzere verdikleri mücadelede her ikisi de oldukları yerde canlarını verir.

Akıncılar iki kardeşi bir söğüt ağacının altına defnederek, vazifeleri gereği yollarına devam eder.

Yıllar sonra akıncılar, arkadaşlarının mezarını ziyaret için gittiklerinde, iki pehlivanın mezarlarının bulunduğu yerde bir pınar görürler ve burası bundan sonra "Kırkpınar" olarak anılır.

Edirne'yi fetheden 1. Murat'ın güreşçiler tekkesi kurması sonrası, dönemin başkenti Edirne'de her yıl güreş yapılması gelenek haline geldi.

Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı sırasında kesintiye uğrayan organizasyon, geçmişte Kırkpınar ağaları tarafından düzenlenirken, 1946 yılından bu yana Edirne Belediyesi’nin organizasyonunda gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA