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Kırgız yazar Cengiz Aytmatov mezarı başında anıldı

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, vefatının 10. yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki mezarı başında anıldı.

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Kırgız yazar Cengiz Aytmatov mezarı başında anıldı

Anma töreninde Cengiz Aytmatov'un Ata Beyit Mezarlığı'ndaki kabrine çelenk ve çiçek bırakıldı.

Törene, Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev, Başbakan Yardımcıları, yerel yönetimlerin yetkilileri, meslektaşları, akrabaları, ailesi ve sevenleri katıldı.

Aytmatov'un mezarı başında Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Aytmatov'u mezarı başında anan Kırgızistan Yazarlar Birliği Başkanı Akbar Rıskulov, Aytmatov'un tüm Türk dünyası ve dünyadaki halkların en sevilen yazarlarından biri olduğunu söyledi.

Cengiz Aytmatov kimdir?

Cengiz Aytmatov, Talas eyaletinin Şeker Köyü'nde 12 Aralık 1928'de dünyaya geldi.

Edebiyat çalışmalarının yanı sıra ülkesini Lüksemburg, Belçika ve Hollanda’da büyükelçi olarak temsil eden Aytmatov, AB, NATO, UNESCO ve Benelüks ülkelerinin Kırgız delegeliğini de üstlendi.

Eserleri 157 dile çevrilen Aytmatov, Mayıs 2008'de bir Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'da rahatsızlandı, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran'da vefat etti.

Kaynak: AA

Etiketler: yazar, Cengiz Aytmatov, anma, Kırgızistan
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