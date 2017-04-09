  • 09 NISAN 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.733
    EURO 3.956
  • BIST 88497.33
    ALTIN 150.362
Buradasınız : » » Kiev'den rengarenk bir festival

Kiev'den rengarenk bir festival

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki "St. Sophia Katedrali" önünde, Paskalya Bayramı çerçevesinde kutlanan Paskalya yumurtaları (Pysanka) Festivali başladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kievden rengarenk bir festival

Festivalde, ülkenin çeşitli şehir ve ilçelerinde hazırlanan Paskalya yumurtaları sergilendi. Ortodoks mezhebinin yanı sıra Ukrayna'nın ulusal motiflerinin de resmedildiği Paskalya yumurtaları, görenlerde büyük ilgi uyandırdı. 

 

 

 

 

 

FOTOĞRAFLARIN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ... 

Etiketler: paskalya yumurtaları, Kiev, Ukrayna
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER