Kiev'den rengarenk bir festival

Festivalde, ülkenin çeşitli şehir ve ilçelerinde hazırlanan Paskalya yumurtaları sergilendi. Ortodoks mezhebinin yanı sıra Ukrayna'nın ulusal motiflerinin de resmedildiği Paskalya yumurtaları, görenlerde büyük ilgi uyandırdı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki "St. Sophia Katedrali" önünde, Paskalya Bayramı çerçevesinde kutlanan Paskalya yumurtaları (Pysanka) Festivali başladı.
Festivalde, ülkenin çeşitli şehir ve ilçelerinde hazırlanan Paskalya yumurtaları sergilendi. Ortodoks mezhebinin yanı sıra Ukrayna'nın ulusal motiflerinin de resmedildiği Paskalya yumurtaları, görenlerde büyük ilgi uyandırdı.