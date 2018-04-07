Keşanlı Ali Destanı Mersin'de gösterimde

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Türkiye'de epik tiyatronun öncüsü olarak gösterilen Haldun Taner'in yazdığı Keşanlı Ali Destanı müzikalini sanatseverlerle buluşturdu.

MDOB tarafından geçen yıl prömiyeri gerçekleştirilen eserin orkestra yönetmenliğini Orhan Öner Özcan yapıyor.

İki perdelik müzikale Yalçın Tura, besteleriyle ses veriyor.

Eserin sanat yönetmenliğini Melih Öztürk, dekor tasarımını Hakkı Kandır, kostümlerini Aydan Çınar, koreografisini Tolga Ergen, ışık tasarımını ise Tarı Deniz üstlendi.

Sanatseverlerin ilgiyle izlediği eserin rollerini, Kıvanç Uğraşbul, Funda Hayfavi, Gülden Vurandemir, Neslihan Ulaş Evcimen, Cüneyt Erdoğan, Kazım Erdem Özdemir, Özkan Çavdaroğlu, Serkan Karagöz, Ayşegül Devrim Dinçer ve Gözde Tuyan paylaştı.

Türkiye'de epik tiyatronun öncüsü olarak gösterilen, Haldun Taner'in yazdığı, dünya prömiyeri 31 Mart 1964'te Karaca Tiyatrosu'nda yapılan eserde, işlemediği cinayet yüzünden hapse atılan ve sevdiği kız Zilha tarafından dayısını öldürmekle suçlanan Ali'nin hikayesi anlatılıyor.

Kaynak: AA