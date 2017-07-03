Kemal Sunal vefatının 17. yılında mezarı başında anıldı

Rol aldığı komedi filmleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kemal Sunal, vefatının 17. yılında ailesi, yakınları ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

Sanatçının Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Sanatçının eşi Gül Sunal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kemal Sunal'a olan sevgisinin gün geçtikçe arttığını söyledi.

Yeni nesillerin de sanatçıyı tanımasının, acısını azalttığını aktaran Sunal, "Bu ölümsüzlüğü yakalaması sevince bile dönüşüyor. Onun için de mutluyuz ama o biliyordu böyle olacağını, eminim ondan. Yani oyunculuğunun yanında insan olarak da zaten onu hissediyor seyirciler, çok farkındalar. Biz de babasız yaşıyoruz 17 yıldır." diye konuştu.

Sunal, eşinin yokluğunun çok zor ve ağır olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hayat devam ediyor. Ayakta durmayı bilmek lazım. Çocuklar bana büyük destek, onlara minnettarım. Onun dışında da işte kocaman bir aile bıraktı bize. Yeni gençler, yeni hayranları, küçücük hayranları var. Hepsi Kemal'in akrabaları gibi, öyle hissediyorlar, biz de öyle hissediyoruz. Onun için de güçlüyüz, yani sayenizde."

"En çok kokusunu özlüyorum"

Sanatçının oğlu Ali Sunal da babasının halk tarafından çok sevildiğini ve insanların Kemal Sunal'ı ailelerinden biri olarak gördüğünü dile getirdi.

Babasının hiçbir zaman unutulmayacağına işaret eden Sunal, "Özlüyorum ama bu kadar sevilmek çok özel bir duygu. Herhalde bir tek ona nasip olacak. O bakımdan da bu bir teselli oluyor tabii. Baba omzu başkadır. 17 senedir yok, bundan sonra da olamayacak. O yüzden de sevenleriyle kendimizi teselli etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ali Sunal, yeni neslin de Kemal Sunal'ı çok iyi tanıdığını vurgulayarak, "Onun en çok kokusunu özlüyorum." dedi.

Ezo Sunal ise babasını sevenlerin kendilerini yalnız bırakmadığı için çok mutlu olduklarını kaydetti.

Daha sonra anma törenine katılanlara helva ikram edildi.