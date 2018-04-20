"Kazdağları Ot Yemekleri Festivali" ile yöreye özgü yemekler tanıtıldı

Balıkesir'in Havran ilçesinde, Turizm Haftası kapsamında "Kazdağları Ot Yemekleri Festivali" düzenlendi.

Edremit Kaymakamlığı tarafından organize edilen festival, Havran ilçesindeki Kazdağları Bilim ve Sağlıklı Yaşam Köyü'nde yapıldı.

Festivalde, Kazdağları'nda yetişen otlarla bölgeyi temsil eden ot yemekleri hazırlandı.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Körfezi'nin özellikle denizi, termali, zeytini ve Kazdağları'yla ünlü bir bölge olduğunu belirterek, "Bizler de bu yörenin kültürünü bütün ülkemize tanıtmak için bu etkinliği gerçekleştirdik. Bu kapsamda da bu festivali yaptık" dedi.

Sırmalı, festivalin turizme dönüştürülmesi için bundan sonraki yıllarda da devam ettirilmesinin çok önemli olduğunu anlattı:

"Bu değerlerimizi her zaman ayakta tutmamız gerekiyor. Edremit'i sadece yazın iki-üç ay turizm yapılan bir yer değil bütün yıl turizm yapılan yer haline getirmek istiyoruz. Bu etkinlik de bunlardan bir tanesi."

Festivalde 40'a yakın ot ile çeşitli yemekler yapıldı.

"40 dereceden fazla ısı kullanmadık"

Festivalin aşçısı Murat Aslan, Edremit ve Havran ilçelerinin köylerinden topladıkları otlar ve köylülerden buldukları bakla, bezelye ve benzeri sebzeleri karıştırarak yemeklerin yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Yemekleri festivale gelenlere ikram ettik. Bu yemeklerde Kazdağları'nda yetişen yöreye has otlar kullandık. Kazdağları'nda yetişen otların sahip olduğu etken madde oranının diğer çevrelere göre daha yüksek olduğunu gördük. Hem bölgenin iklim yapısı olarak hem de Kazdağları'nın kendi özel yapısı itibarıyla diğer bölgelere göre biraz daha artısı olan ürünlerimiz ve bitkilerimiz var burada, onları keşfettik. Bu yiyecekler hazırlanırken en dikkat ettiğimiz şey yiyeceklerin, sebzelerin, bitkilerin yapısını bozmamak. 40 dereceden fazla ısı kullanmadık."

Kaynak: AA