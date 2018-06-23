Kazakistan'ın 'ilk adım töreni' yüzyıllardır sürdürülüyor

Kazakistan'da çocukların ilk adım atması ile yapılan ve "duşak kesme" adı verilen gelenek, çeşitli düğün ve topluma açık etkinliklerle yaşatılıyor.

Türk halklarında, yeni yürümeye başlayan çocuğun ayakları arasına bağlanan kurdeleyi kesme töreni, "duşak kesme", "köstek kesme", "tusau keser", "tuşoo kesüü" veya "ilk adım töreni" olarak biliniyor.

Kazaklarda, ilk adımlarını atmaya başlayan çocuğun daha iyi yürümesi inancıyla yapılan duşak kesme geleneği, ailelerin maddi durumuna göre evlerde, restoranlarda veya açık havada yapılıyor.

Çocuğun düşmesine engel olacağı düşünülüyor

Astanalı 82 yaşındaki Bibiayşe İskenderova, Kazak ailelerinin daveti üzerine, çocukların ilk adım atma törenini yapıyor. İskenderova, yüzyıllardır devam eden ve büyüklerinden öğrendiği duşak kesme geleneğini kendi çocukları ve torunlarının yanı sıra diğer aile çocuklarına da yaptığını söyledi.

Duşak kesme töreni için yere döşenen geleneksel halının öbür ucuna oyuncakların konulduğunu anlatan İskenderova, çocuğun ayaklarına bağlanan ipin yaşı büyük bir kişi tarafından kesilmesinden sonra çocuğun o oyuncaklara doğru yürüdüğünü vurguladı.

İskenderova, duşak kesmenin ilk adımlarını atmaya başlayan çocuğun düşmesine engel olacağı inancıyla yapıldığından da bahsetti:

"Duşak kesme geleneğini çeşitli kültürel etkinlikler çerçevesinde sahnelerde de yapıyoruz. Böylece babalarımızdan öğrendiklerimizi genç nesillere öğretmeye çalışıyoruz."

Geleneklerin önemi artıyor

Astana'da yaşayan Aygül Asılbekova da torununun duşak kesme törenini Astana'nın başkent ilan edilişinin 20.yılını kutlama için düzenlenen konser sırasında sahnede yaptı ve Asılbekova şunları söyledi:

"Torunumun yolu açık olsun, her türlü kötülüklerden Allahım korusun duasıyla duşak kesme törenini gerçekleştirdik."

Çocukları için yaptığı duşak kesme geleneğini şu an torunları için de düzenlediğinden bahseden Asılbekova, "Kazak aileleri, son yıllarda bu tür geleneklere daha fazla önem vermeye başladı. Aileler maddi durumlarına göre, duşak kesme törenlerini restoranlarda, açık hava mekanlarında veya evlerinde düzenlemeyi tercih ediyor" dedi.

Kaynak: AA