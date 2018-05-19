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Kayseri Meryem Ana Ermeni Kilisesi kütüphane oluyor

Kayseri'de yüz yıllar öncesinden kalma Meryem Ana Ermeni Kilisesi, belediye tarafından kütüphaneye dönüştürülüyor.

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Kayseri Meryem Ana Ermeni Kilisesi kütüphane oluyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Osmanlı döneminden kalma, yıllarca zabıta karakolu ve spor salonu olarak kullanılan Melikgazi ilçesindeki kilisede restorasyon çalışması başlatıldı.

Kilisede, sıva altında kalan süslemeler, freskler ve yazılar, titiz bir çalışmayla ortaya çıkarıldı.

24 saat hizmet verecek

Kilisenin, Kent Kütüphanesi olarak hizmet vermesi kararlaştırıldı.

Yıl sonunda tamamlanması planlanan ve 24 saat açık kalacak kütüphane, klasik ve dijital olarak, çeşitli dillerde hizmet verecek.

"Teknolojiyi sonuna kadar kullanacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kilisenin kütüphaneye dönüştürülmesiyle ilgili şunları söyledi:

''Eski bir dini yapının Türkiye'de kütüphane olarak kullanıldığı bir örnek yok. Biz burada öncelikli olarak aslına uygun restorasyon yapıyoruz. Projesi hazırlandı, kütüphane olarak teşhir ve tanzim işi var. İçinde kültür kafe, elektronik kitaplar, görme engelliler için kitaplar olacak. Teknolojiyi de sonuna kadar kullanacağız. Bu anlamda çok modern olacak. Şu anki hesaplamalarımıza göre harcama 6 milyon lirayı geçiyor. Zannediyorum içindeki kitapları ve donanımları ile bu rakam 8 milyonu bulacak."

Kaynak: DHA 

Etiketler: restorasyon, Meryem Ana Ermeni Kilisesi, kütüphane, kilise, Kayseri Belediyesi
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