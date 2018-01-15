Kars'ta "Kar üstünde cirit"e davet

Kars Kültür ve Turizm İl Müdürü Doğanay: "Cirit hem kültürümüzü hem de gelenek göreneklerimizi gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yaptığımız bir etkinlik. Kültür turları ve kayak için Kars'a, Çıldır'a, Sarıkamış'a gelen bütün kayak ve kış sporları severleri de bu amaçla Selim'in köylerinde yapılan cirit müsabakalarına davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.







Selim ilçesine bağlı köylerde yaşayan gençler hem ata sporunu devam ettiriyor hem de bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere keyifli anlar yaşatarak, turizme katkı sağlıyor.





Kekeç köyünde bir araya gelen cirit sporcuları, karla kaplı tarlada zaman zaman kar yağışı altında izleyicilere keyifli bir gösteri sundu. Kekeç ve Başköy'ün sporcuları, yaklaşık 2 saat cirit oynadı.







Kars Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, yaptığı açıklamada, her hafta sonu Selim'in bir köyünde cirit müsabakası yapıldığını belirterek, bu şekilde atların idman yapmasını, diri kalmasını sağladıklarını söyledi.







AA