Kars'ın 'Beylerbeyi Sarayı' turizme hizmet verecek

Kars Kalesi eteklerinde bulunan ve 1579 yılında Lala Mustafa Paşa tarafından inşa edilen Beylerbeyi Sarayı, turizme kazandırılacak.

Kaleiçi Mahallesi'ndeki Kars Kalesi eteklerinde yer alan ve yaklaşık 4,5 asırdır köklü tarihiyle şehrin ziyaret edilen noktalarından biri olan Beylerbeyi Sarayı'nın turizme kazandırılması amacıyla restorasyon çalışması başlatıldı.

Kesme taştan yapılan, ön cephesindeki kapı girişi ile pencerelerinde kullanılan kemerleriyle dikkati çeken saray, restorasyon sonrası butik otel olarak turizme açılacak.

Osmanlı-Rus Savaşı sırasında 1828 yılında zarar gören ve önündeki 30 Ekim Ortaokulu ile bir öğrenci yurdunun yıkılmasıyla daha görünür hale getirilen sarayın, turizme kazandırılmasıyla bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor.

"Beylerbeyi Sarayı butik otel şeklinde planlandı"

Kars Valisi Rahmi Doğan, yaptığı açıklamada, Kars'taki tarihi yapıları değerlendirerek vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

Beylerbeyi Sarayı'nın 1579 yılında Lala Mustafa Paşa tarafından yapılıp kullanıldığını ifade eden Doğan, "Kars'ın tarihi ve kültürel yapılarını gün yüzüne çıkartmak için ciddi bir çalışmanın içerisine girdik. Saray önünde bir okul ve yurt vardı, bu okul ve yurt binasını yıkarak o alanı görünür hale getirdik ve sarayın restorasyon projesini hazırlayıp Koruma Kurulundan geçirdikten sonra ihalesini yaptık." dedi.

Doğan, sarayda restorasyon çalışmalarının başladığını anlatarak, "İlimizde çok ciddi anlamda kültür varlığı var. Bu kültür varlıklarının ayağa kaldırılması için de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan ile Ankara'da bir arayış içerisine girdik." diye konuştu.

Sarayın, restorasyon sonrası ziyaretçilerin hizmetine sunulacağını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Beylerbeyi Sarayı butik otel şeklinde planlandı. Bu yıl saraydaki moloz ve toprak temizlenecek. Sarayda yıkılmak üzere olan iki duvar var, eğer bu duvarlara müdahale edilmese zaten kendiliğinden yıkılacak. Biz onları kurtarmak amacıyla hemen çalışmaya başladık. Bu iki duvarı yıl sonuna kadar uygun hale getireceğiz. Çalışmalar devam ediyor, orası artık Kars'ın hizmetine sunulacak."

Bu yıl içerisindeki hafriyatlar temizlenip güçlendirme çalışması yapılacak olan sarayın, önümüzdeki yıl restorasyonunun tamamlanıp turizme kazandırılması amaçlanıyor.