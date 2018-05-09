Kars Eğitim Tarihi Müzesi ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün başlattığı ve tarihi liselerde, geçmiş yıllara ait ders kitapları ve eğitim materyallerinin yer aldığı müzelerin oluşturulduğu projeye, Kars'tan Alparslan Anadolu Lisesi de katıldı.

160 eser sergileniyor

Eğitim Tarihi Müzesi'nde, arşiv değeri taşıyan evrak, doküman, yayın, kitap, dergi, rehber, broşür gibi çeşitli materyaller yer alıyor.

Öğrenciler başta olmak üzere ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkaran müzede yaklaşık 160 eser sergileniyor.

Kars'ın en eski lisesi

Alparslan Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Altun, 1932 yılında kurulan okulun Kars'ın en eski lisesi olduğunu söyledi.

Okulun, kurulduğu günden beri pansiyonlu olma özelliği taşıdığını belirten Altun, "Okulumuz kurulduğu günden bu yana bölge okulu hüviyeti sebebiyle Erzurum, Iğdır, Ardahan, Artvin ve Ağrı gibi illerden öğrenci çekmiş ve farklı alanlarda önemli insanlar yetiştirmiştir" dedi.

Müzedeki materyaller ilçe ve köylerden toplandı

Müzenin, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün talimatlarıyla hazırlandığını ifade eden Altun şu açıklamaları yaptı:

"Türkiye genelinde illerdeki en eski okullarda müze açılması kararı verilince İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Kars'ın en eski okulu olmamız dolayısıyla bu görevi bize verdi. Bizler de 6 ayda Kars'ın ilçe ve köyleri dahil il genelinde topladığımız 160 materyal ile müzemizi açtık."

Diğer okullardan gelen öğrencilerin de müzeyi ilgiyle gezdiğini belirten Altun, "Müzede daktilo, fotokopi makinesi, geçmişe yönelik arşivler, fotoğraflar, el yapımı malzemeler, alçıdan imal edilen kabartmalı harita ile bir çok materyal bulunuyor. Bu materyaller o dönemde eğitimde aktif olarak kullanılmıştır. Müzemizi ziyaret edenler, eğitimde kullanılan materyalleri görme imkanı buluyor, öğretmenler de materyallerin geçmişte hangi alanda kullanıldığı konusunda bilgiler veriyor" dedi.

Kaynak: AA