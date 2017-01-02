Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Piyasalar

  • Dolar: 3.545
    Euro: 3.712
  • BIST: 77851.07
    Altın: 131.021

Kapat
Buradasınız : » » Karlar Kraliçesi 3 önümüzdeki ay vizyonda

Karlar Kraliçesi 3 önümüzdeki ay vizyonda

Yönetmenliğini Aleksey Tsitsilin'in üstlendiği film, animasyon türü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Karlar Kraliçesi 3 önümüzdeki ay vizyonda
Animasyon dünyasının sevilen serilerinden "Karlar Kraliçesi" adlı filmin üçüncü halkası "Ateş ve Buz", 24 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.
 
Yönetmenliğini Aleksey Tsitsilin'in üstlendiği filmin senaryosunu Tsitsilin'in yanı sıra Robert Lence, Alexey Zamyslov, Andrey Korenkov yazdı.
 
Orijinal adı "Snezhnaya koroleva 3. Ogon i led" olan filmin yapımcılığını ise Yuriy Moskvin ve Vladimir Nikolaev üstlendi.
 
Rus yapımı, aile ve macera türündeki film, animasyon türü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.
 
Filmin konusu ise şöyle:
 
"Karlar Kraliçesi ve Karlar Kralı'nı kahramanca alt etmesine rağmen Gerda hala aradığı huzuru bulamamıştır. Hayali bir zamanlar Kuzey Rüzgarı'nın kendisinden ayırdığı anne ve babasını bulmak ve ailesini tekrar bir araya getirmektir. Gerda ve arkadaşları bu amaç uğruna zorlu bir yolculuğa çıkarlar. Ancak karşılarına pek çok engel çıkacaktır. Yolculuk sırasında tarihi Ateş ve Buz Taşı'nı keşfederler. Bu andan itibaren hiçbir şey planladıkları gibi gitmeyecektir."
 
Etiketler: karlar kraliçesi 3, sinemalar, animasyon
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  KÜLTÜR SANAT

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ

Tüm Kültür Sanat Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER