  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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Karikatürist Galip Tekin hayatını kaybetti

Fantastik ve bilim kurgu tarzındaki eserleriyle tanınan karikatürist Galip Tekin evinde ölü bulundu.

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Karikatürist Galip Tekin hayatını kaybetti

Fantastik ve bilim kurgu tarzındaki eserleriyle tanınan karikatürist Galip Tekin (59), Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre Nedret Tekin, kardeşi Galip Tekin'den haber alamaması üzerine Arnavutköy'deki evine gitti.

Kardeşinin hareketsiz yattığını gören Tekin, durumu sağlık ekiplerine bildirdi, olay yerine gelen sağlık ekipleri Galip Tekin'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Çizgi romanın Türkiye'deki önemli isimlerinden Galip Tekin'in ailesi ve yakınları eve gelirken polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı. 

Etiketler: karikatürist, galip tekin
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