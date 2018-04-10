"Kardeşim İçin Der'a" filminin galası Suriye'de yapıldı

Dökülen kan, yaşanan büyük acılar ve bitmek bilmeyen gözyaşı...Suriye'de yaşanan iç savaş 7'nci yılında...

Rejime karşı isyanın ilk başladığı yer, Suriye'nin Der'a kenti oldu. Bu başlangıç beyaz perdeye aktarıldı.

Gaziantep ve Cerablus'ta 3 haftada tamamlanan "Kardeşim için Der'a" filmi, gerçek hikayelerden uyarlandı.

TRT'nin desteği ile çekilen "Kardeşim için Der'a" filminin galası Halep'e bağlı Çobanbey ilçesinde yapıldı.

Filmin gösterimi öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, bugüne kadar çok sayıda esere destek verdiklerinin altını çizerek, Kardeşim İçin Der'a filmine de çok değer verdiklerini söyledi.

Eren, Suriye’deki iç savaşın 7 yıldır devam ettiğine vurgu yaptı.

"Bugüne kadar Suriye'deki iç savaşı içeriden veren olmamıştı. Bu eser de bu boşluğu dolduruyor. Henüz Türkiye’de sinemaseverlerle bu tarz bir film buluşmamıştı. Bizim bu bölgeyi anlamız lazım. Hiç kimse bu hayatta vatansız kalmak istemez. Burada olanların ve vahşetin neticesinde milyonlarca insan vatansız kaldı. Bu işin nasıl başladığını ve neler yaşandığını, Esed zulmünü konu alan bir film yapmak istedik."

"Bu film, Suriye'de olan biteni Suriyelilerin gözünden anlatıyor."

Gerçekten güzel bir işin ortaya çıktığını ve 13 Nisanda sinemaseverlerle buluşacağını sözlerine ekleyen Eren, şu bilgileri verdi:

"Biz izleyicilerin de filme rağbet göstereceğine inanıyoruz. Filmin galasını da burada yapmak istedik. Suriye’de yapılan ilk gala oldu. Malumunuz Bosna Film Festivali, savaş sırasında yapılan gösterimle başlayan bir festival. Sanat, film aslında toplumsal çatışmaların bir yansımasıdır. Yaşadığımız coğrafyada ise bunun en ağır sonuçlarını görüyoruz. İnşallah gelecek yıllarda çıkacak sanat eserleri de sanatseverlerle buluşacaktır. Bu filmin bir önemi de Cerablus’ta çekilen sahnelerdir. Bu film, Suriye'de olan biteni Suriyelilerin gözünden anlatıyor. Film, ayrıca, bizim bölgede olup biteni daha iyi anlamamızı sağlayacak."

"Dışarıdan izleyince akvaryumdan balıkları izliyormuş gibi oluyor"

Yönetmen Murat Onbul, çekimlerin oldukça yoğun geçtiğini ve zaman kaybetmek istemediklerini dile getirdi. Bölge halkının da bu konuda kendilerine çok yardımcı olduğunu aktaran Onbul, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yapımcı Halis Cahit Kurutlu da Suriye'nin Cerablus bölgesinin Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirildiğine işaret ederek, bunun ardından alt yapıdan güvenliğe, çeşitli çalışmaların hayata geçirildiğini vurguladı.

Oyuncu İlker Kızmaz, filmde Suriyeli Türkmen "Ali" karakterini canlandırdığını söyleyerek, İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra Suriye'ye dönen Ali'nin yaşadığı zorlukları anlatmaya çalıştığını kaydetti.

Gaziantep ile Suriye'de çekimlerin tamamlandığını aktaran Kızmaz, Suriye'de film çekmenin oldukça anlamlı olduğunu vurguladı.

Kızmaz, bir gazetecinin "7 yıldır televizyondan izlediğiniz bir bölgede sahne almak nasıl bir duyguydu?" şeklindeki sorusu üzerine, "Dışarıdan izleyince akvaryumdan balıkları izliyormuş gibi oluyor ama olaya biraz daha dahil olduğunuzda insanların neler yaşadığını kendi ağızlarından dinliyorsunuz. Bunlarla yüzleşmek bizim için biraz değişik bir tecrübe oldu. Hatta ağır oldu. Umarım filmde de bu insanların yaşadıklarını yansıtabilmişizdir. Tek umudumuz da bu." dedi.

Filmde "Cemal" karakterini canlandıran oyuncu Cem Uçan da, filme ilişkin "cesaret isteyen işler" değerlendirmesinde bulunarak, emeği geçenlerin tarihe tanıklık ettiğini ifade etti.

Uçan, ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarının altını çizerek, filmde bolca patlamalı aksiyon sahnelerinin olduğunu ve Suriye'de dramı en doğru şekilde anlatmaya çalıştıklarını bildirdi.

Oyuncu Berna Koraltürk ise filmde aksiyon sahnelerinde yer alamadığını dile getirerek, duygusal bir insan olması nedeniyle filmin bazı sahnelerinde zorlandığını kaydetti.

13 Nisan'da vizyonda

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destek verdiği ve gerçek hikayeler üzerine kurulu filmin oyuncuları arasında Kızmaz ve Uçan'ın yanı sıra Mehmet Çevik, Berna Koraltürk, Umut Karadağ, Nusret Çetinel, Ahmet Aslan, Tarık Bayrak, Safa Tabur ve İbrahim Ethem Arslan yer aldı.

Çobanbey'de bir okulu da ziyaret eden film ekibi, çocuklara oyuncak dağıttı.

Aksiyon ve dram türündeki film, 13 Nisan'da izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: TRT Haber, AA