  • 15 NISAN 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.739
    EURO 3.971
  • BIST 90063.69
    ALTIN 154.607
Buradasınız : » » 'Karayip Korsanları Salazar'ın İntikamı' 26 Mayıs'ta vizyonda

'Karayip Korsanları Salazar'ın İntikamı' 26 Mayıs'ta vizyonda

Altın Küre ödüllü oyuncu Johnny Depp'in de rol aldığı "Karayip Korsanları Salazar'ın İntikamı" filmi, 26 Mayıs'ta beyaz perdede olacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Karayip Korsanları Salazarın İntikamı 26 Mayısta vizyonda

Aksiyon-macera türünü sevenleri, sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Karayip Korsanları Salazar'ın İntikamı" filminin kadrosunda, Johnny Depp'in yanı sıra Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kevin R. McNally, Kaya Scodelario, Golshifteh Farahani, Stephen Graham, David Wenham ve Geoffrey Rush da yer alıyor.

Espen Sandberg ve Joachim Ronning'in yönetmen koltuğuna oturduğu filmin yapımcılığını Jerry Bruckheimer üstlendi.

Depp'in ikonik ve heyecan verici anti-kahraman rolü Jack Sparrow ile sinemaya geri döndüğü filmin konusu kısaca şöyle:

"Çılgın maceralara atılan talihsiz Jack Sparrow, yaklaşan kötü kaderin rüzgarını hissetmeye başlamıştır. Korkunç Kaptan Salazar (Javier Bardem) tarafından yönetilen ölümcül hayalet korsanlar, Jack hariç, denizdeki tüm korsanları öldürerek Şeytan Üçgeni'nden kaçmıştır ve Jack'in hayatta kalmak için tek umudu efsanevi Poseidon Asası'nı bulmaktır. Jack Sparrow, asayı bulmak için güzel ve zeki gökbilimci Carina Smyth (Kaya Scodelario) ve Kraliyet Donanmasından Henry (Brenton Thwaites) adında dikbaşlı, genç bir denizciyle pek de kolay olmayan bir anlaşma yapmak zorundadır."

Etiketler: Karayip Korsanları, altın küre, Johnny Depp
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER