Karain Mağarası'nın hedefi: UNESCO Dünya Miras Listesi

Türkiye'de tek neandertal insanların kalıntılarının bulunduğu, 1994'ten beri "UNESCO Dünya Miras Geçici" listesinde yer alan Karain Mağarası'nın kalıcı listeye alınması için gerekli düzenlemeler tamamlanıyor.

Antalya şehir merkezine 27 kilometre uzaklıktaki Katran Dağı'nda bulunan mağara, Anadolu'da en eski yerleşim birimleri arasında yer alıyor.

Neandertal insanların (ilk insanlar) yaşadığı Paleolitik Çağ'dan Roma dönemine kadar sürekli iskan olarak kullanılan mağara, sarkıt, dikit ve büyük sütunlarla süslenmiş doğal oluşumlarıyla dikkat çekiyor.

Her mevsim turistlerin gözde mekanları arasında

Antalya-Burdur karayoluna bakan ve merdivenle tırmanılan 400 metre rakımlı tepedeki mağara, her mevsim turistlerin gözde mekanları arasında yer alıyor. Farklı ülkelerden turistler, doğal güzelliği kadar kültürel zenginliği bulunan mağarada keyifli vakit geçiriyor.

Karain Mağarası'nda metrelerce derinliğe inen ziyaretçiler, yüz binlerce yılda oluşan sarkıt ve sütunları izliyor, yürüyüş yapıyor, fotoğraf çektiriyor.

Prof. Dr. İsmail Kılıç Kökten'in 1946'da keşfettiği ve bugüne kadar yürütülen kazılarda neandertal insanlar ile su aygırı, gergedan, aslan, fil gibi hayvanların kalıntılarının bulunduğu mağara, insanlık ve doğa tarihine de ışık tutuyor.

"Girişindeki duvarlarında adak kitabeleri mevcut"

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Karain Mağarası Kazı Başkanı Prof. Dr. Harun Taşkıran, Karain Mağarası'nın ilk insanların yaşadığı en eski yerleşim yerlerinden olduğunu söyledi.

Mağarada 500 bin yıl öncesinden başlayan ilk iskan olduğunu anlatan Taşkıran, "Bütün çağlarda hatta Roma dönemine kadar insanların bu mağarayı sürekli kullandığını biliyoruz. Girişindeki duvarlarında adak kitabeleri mevcut. Burada bir dağ tanrıçasına tapınma olayı var" dedi.

Tarihsel derinliğe sahip bu antik mekanda 1946'dan bu yana kazı çalışmalarının devam ettiğini belirten Taşkıran, çok eski dönemleri çalıştıkları için kazıların incelik ve titizlikle sürdüğünü söyledi.

Antik fil çenesi ve kürek kemiği bulundu

Taşkıran, kazılarda tarihin seyrini değiştirecek önemli kalıntılara ulaşıldığını vurgulayarak, geçen yılki kazılarda 300 bin yıl öncesine ait tabakalarda antik filin alt çenesi ve kürek kemiğini bulduklarını hatırlattı.

İnsanların taştan yaptığı aletleri de bulduklarını anlatan Taşkıran, "Mağaranın en önemli özelliklerinden biri de neandertal insanlarının burada yaşamış olması. Neandertal insanlarının kalıntılarına Türkiye'de sadece Karain Mağarası'nda rastlanıyor, başka bir yerde neandertal kalıntısı yok" dedi.

UNESCO'dan uzmanlar gelip inceledi

Taşkıran, uzun süreli bir iskanın olmasının da mağarayı önemli kıldığından bahsetti:

"Karain Mağarası UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine aday ören yerlerinden biri. Buraya daha önce UNESCO'dan uzmanlar geldi, incelediler. Bazı eksiklikler buldular. Bunun üzerine bölgede çevre düzenlemesi yapıldı, eksiklikler tamamlandı. Tek eksiğimiz eski müzenin yeniden faal hale getirilmesi. Çünkü bir tadilat gördü müze ama henüz teşhir tanzimi yapılmadı. Onun da çalışmaları başladı. Aşağıdaki müzeyi de oluşturabilirsek UNESCO Dünya Kültür Kalıcı Mirası listesinde Karain Mağarası da yer alacak."

Taşkıran, mağarada yaşayan paleolitik insanlarının ovada filleri, su aygırlarını, gergedanları, aslanları avlayıp parçalayarak mağaraya çıkardığını anlattı.

Karain Mağarası'nın Türkiye'nin önemli ören yerlerinden olduğundan da bahseden Taşkıran, "Türkiye'deki birçok müzeden daha fazla ziyaretçisi var, gerek yerli gerek yabancı" dedi.

Kaynak: AA