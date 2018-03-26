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Karabük Üniversitesi'ne kitap görünümlü kütüphane

Karabük Üniversitesi'nde kitap görünümlü bir kütüphane inşa edildi. Mimarisi kitap sırtı şeklinde yapılan kütüphanede özlü sözler de yer alıyor.

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Karabük Üniversitesine kitap görünümlü kütüphane

Karabük'te iş adamı Kamil Güleç tarafından Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) yaptırılan, mimarisiyle ABD'nin Kansas eyaletindeki kütüphaneyi andıran Kamil Güleç Kütüphanesi'nden yararlanmak isteyenler, 60 bin matbu esere ve elektronik kaynaklarla 6 milyon kitaba, dergiye, makaleye ulaşabiliyor.

Mimarisi kitap şeklinde olan "Kitaplar, aklın çocuklarıdır", "İlmi olmayan bir beden, suyu olmayan şehre benzer", "Bir kitap dünyadan daha geniştir çünkü maddeye düşünceyi de katar" gibi özlü sözlerin yer aldığı kütüphaneden, açıldığı günden itibaren 10 ayda 450 bin kişi faydalandı.

Kütüphanede, binlerce kaynak arasında saniyeler içinde tarama yapan kiosk makineleri, öğrencilerin kendi kendine ödünç kitap alıp aynı zamanda iade edebildikleri self-chek sistemi de var. Son teknolojiyle donatılan kütüphaneden alınan ve okunduktan sonra geri getirilen kitaplar, sterilize edilerek raflardaki yerlerine konuluyor.

Kütüphanenin kitap görünümlü mimari yapısı ise hem öğrencilerin hem de vatandaşların ilgisini çekiyor.

Türkiye'deki 192 üniversitesinin kütüphanesine erişim

Kamil Güleç Kütüphanesi'nden dünyanın birçok yerindeki kütüphanelerin kaynaklarına, koleksiyonlarına ulaşma imkanı da olduğuna değinen KBÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Özcan Büyükgenç, şu bilgileri paylaştı:

"Bunun yanı sıra kütüphanelerarası iş birliği sistemimiz var. Cep kütüphane sistemimizle gençler, kaynaklarını cep telefonlarından tarama yapabiliyorlar. Eğer bu kaynak bizde yoksa ülkemizin 192 üniversitesinin herhangi birinde bu kaynak varsa kütüphaneler arası iş birliğiyle bizden talep ediyor, Türkiye'nin neresi olursa olsun 3 gün içerisinde o kaynak okuyucularımızın eline geliyor."

Yapılan bir eserin estetik yanının da dikkat çekici olması gerektiğini anlatan Büyükgenç, kurum dışından, değişik illerden 50 farklı okul ve kurumun kütüphanelerini ziyarete geldiğini aktardı.

Büyükgenç, açıldığından bugüne 10 ay içerisinde yaklaşık 450 bin kişinin kütüphane hizmetlerinden yararlandığı bilgisini vererek, kütüphanenin hafta sonları dahil olmak üzere hizmet verdiğini, sınav dönemlerinde ise 24 saat açık olduklarını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: kütüphane, Kitap, Karabük, Kamil Güleç Kütüphanesi
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