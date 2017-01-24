Kapadokya'daki müzeler 1 buçuk milyon ziyaretçi ağırladı

Peribacaları, kayadan oyma butik otelleri, tarihi yeraltı yerleşim merkezleri ve sıcak hava balonculuğu ile ünlü Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki müze ve ören yerleri, geçen yıl 1 milyon 493 bin 493 turisti ağırladı.

Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, bölgeye gelen ziyaretçilerin 346 bin 321'i müzeleri ücretli gezdi, 1 milyon 147 bin 172 kişi ise okul ve araştırma gezileri için Kültür ve Turizm Bakanlığının tanıdığı kolaylıklar kapsamında ücret ödemeden görme imkanı buldu.

En çok ziyaret edilen alanların başında gelen Göreme Açık Hava Müzesi, yıl boyu 510 bin 115 turisti ağırladı.

Bölgedeki önemli turistik alanlardan Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni 334 bin 93, Derinkuyu yer altı şehrini 285 bin 885 kişi ziyaret etti.

Turistler, doğal güzellikleriyle konuklarına adeta görsel şölen sunan Kapadokya'yı en çok mayıs ayında ziyaret etmeyi tercih etti. Mayısta 226 bin 348 ziyaretçi alan bölge, en sakin ayını 45 bin 960 turistle ocakta geçirdi.



437 bin 198 ziyaret "müzekart"la gerçekleşti

Tarih boyunca çeşitli uygarlıkları barındıran, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla masalsı bir görünüm sergileyen Kapadokya'daki tarihi ve turistik merkezlere yapılan 437 bin 198 ziyaret de müzekart ile gerçekleştirdi.

Kapadokya bölgesinde 2016 yılında en çok ziyaret edilen alanlar ve ziyaretçi sayıları şöyle:

Turistik merkez Müzekartlı ziyaretçi Toplam ziyaretçi

Göreme Açık Hava Müzesi 204 bin 663 510 bin 115

Hacıbektaş Veli Müzesi Ücretsiz Giriş 334 bin 93

Derinkuyu Yeraltı Şehri 116 bin 320 285 bin 885

Zelve Ören Yeri 50 bin 532 96 bin 570

Karanlık Kilise 8 bin 586 58 bin 120

Özkonak Yeraltı Şehri 18 bin 982 53 bin 282

Kaymaklı Yeraltı Şehri 15 bin 724 43 bin 115

Çavuşin Kilisesi 14 bin 50 31 bin 685

Ürgüp Müzesi Ücretsiz Giriş 13 bin 533

Hacıbektaş Atatürk Evi Ücretsiz Giriş 12 bin 224

