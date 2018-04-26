  • 26 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Kapadokya'da gün batımı turizmi

Kapadokya'da gün batımı turizmi

Nevşehir'in Kapadokya ilçesi birçok tarihi yapıya, doğal güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Güllüdere Vadisi'ndeki gün batımı manzarası da, bölgenin turistik cazibesini artırıyor.

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Kapadokyada gün batımı turizmi

Nevşehir'in Kapadokya ilçesi...

Peribacaları, doğal kaya oluşumları, yer altı şehirleri, kayadan oyma tarihi manastırları ve mağara otelleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden.

Bölgeyi ziyaret eden turistler, Ortahisar beldesindeki tur otobüsleriyle Göreme'ye geliyor ve Güllüdere Vadisi'nden güneşin batışını izliyor.

Kapadokya, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde de yer alıyor. Ayrıca düğün fotoğrafı çektirmek isteyenler de Kapadokya'yı tercih ediyor. 

Nevşehir Profesyonel Turist Rehberleri Derneği (NERO) Başkanı Murat Dinç, bölgenin tarihi ve kültürel merkezlerini ziyaret eden turistlerin, gün batımı turu ile günü tamamladıklarını anlatıyor:

"Gün boyunca Kapadokya'nın vadileri, yeraltı şehirleri ve diğer alanlarını gezen turistler, dünyada en güzel gün batımının izlendiği yerlerden birisi olan bölgede güneşin kayboluşunu izleyerek günü tamamlıyor. Bölgedeki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarındaki mineraller sayesinde kızılımsı bir manzara ortaya çıkıyor, bölgeye gelen turistler gün batımı ile oluşan güzel renkler eşliğinde günü tamamlıyor."

"Harika bir deneyim"

Hindistan'ın Pencap şehrinden Kapadokya'ya gelen Sandeep Behl, "Türkiye'ye özellikle Kapadokya'yı görmek için geldim. Buradaki güzellikleri ülkeme döndüğümde arkadaşlarıma anlatacağım ve onlara da gelmelerini tavsiye edeceğim. Gün batımını bu manzarada izlemek benim için harika bir deneyim oldu" diyor.

Diğer yerli ve yabancı turistler de Kapadokya'da gün batımı izlemenin harika bir duygu olduğunu söylüyor.

Kaynak: AA  

Etiketler: peribacaları, Kapadokya, gün batımı
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