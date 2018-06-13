Kapadokya'da Bayram yoğunluğu

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan, kültür, tarih ve doğanın iç içe olduğu, yabancı turistlerin ilgi gösterdiği bölgede bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Bölgedeki otellerde boş oda yok

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Kapadokya Bölge Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Coşkun Kırtıl, bölgedeki otellerde boş oda kalmadığını, sektör temsilcilerinin talebin karşılanması için çaba gösterdiğini söyledi.

Kırtıl, kısa süreli tatillerde yerli turistlerin kültür turizmine yönelmesinin, Kapadokya bölgesi için avantaja dönüştüğünü belirtti.

"İlginç doğal yapısıyla dünyada benzeri yok"

Bölgedeki turist sayısının geçen yıla kıyasla arttığını, Kapadokya'nın gelecek yıllarda turizm alanında sürekli tercih edilir hale gelerek, marka değerinin artacağına inandığını söyleyen Kırtıl, "Kapadokya'da konaklama için yer kalmadı diyebiliriz, yoğun bir talep var. Kapadokya milyonlarca yıl önce ortaya çıkmış masalsı bir turizm alanı. İlginç doğal yapısı ile dünyada başka bir benzeri yok. Turizmde farklı destinasyonlar var ama Kapadokya diğerlerinden çok daha farklı bir merkez" dedi.

"Bayramda yüzde 100'e yakın doluluk bekliyoruz"

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Durmaz da, Uzakdoğu ve Avrupa'dan gelen turistlerin bölgede yoğunluk oluşturduğunu, bayram tatiliyle bu yoğunluğun daha da artacağını söyledi.

Bölgede her bütçeye uygun tatil imkanı olduğunu anlatan Durmaz, şöyle devam etti:

"Bayramda yüzde 100'e yakın doluluk bekliyoruz. Rus, Çin ve Avrupalı turistler bölgede bulunuyor. Yerli turistlerin de tercihiyle yoğunluk bekliyoruz. Geçen yıla göre turist sayısı oldukça arttı. Bölgede yeni yatırımlar devam ediyor. Göreme ve çevre beldelerde hatta köylerde bile butik oteller yaygınlaşıyor. Her bütçeye uygun tesisin bulunabildiği Kapadokya'ya gelen insanlar buradan mutlu ve huzurlu şekilde dinlenmiş olarak ayrılıyor. Kapadokya'ya gelecek kişiler, bölgenin en önemli aktivitelerinden sıcak hava balon turuna katılabilirler, at, ATV araç veya bisikletle vadilerde gezinti yapabilir ayrıca yaya yolunda yürüyerek de peri bacaları arasındaki turlara katılabilecekler. Bayramda, Kapadokya'nın simgelerinden birisi haline gelen sıcak hava balon turuna olan ilginin de artmasını bekliyoruz."

"Doğayla iç içe tatil için eşsiz bir merkez"

Göreme beldesinde bölgeye özgü kayadan oyma mağara otelde işletme müdürü olan Burcu Yücel ise, doğayla baş başa olmak isteyenler için Kapadokya'nın alternatifsiz bir tatil merkezi olduğunu söyledi.

"Doluluk oranı güzel. Bayram tatili bizim için bulunmaz bir güzellik. Kapadokya, tarihi ve doğasıyla dünyada eşi olmayan bir merkez. Doğayı seviyorsanız Kapadokya coğrafi yapısı ve aktiviteleriyle eşi bulunmaz bir turizm merkezi."

Kaynak: AA