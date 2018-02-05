Kanun sanatçısı Baktagir’den 'Mini Kanun Projesi'

Kanun sanatçısı Göksel Baktagir, 2017 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni sırasında, "Mini Kanun Projesi"ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiğini belirterek, "Devletimizin de himayesinde belirlenen pilot ilkokullarımızda öğrencilerimizin mini kanuna başlama sürecini önümüzdeki eğitim öğretim döneminde inşallah yaşamış oluruz. Projemizle ilgili hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Baktagir yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu'nda, yaklaşık 27 yıldır kendilerine miras bırakılan musikinin en ince eserlerini sanatseverlerle paylaştıklarını söyledi.

Klasik Türk musikisinin birçok formunu konserlerinde işlediklerini belirten Baktagir, "Kanun, Türk musikisinin çok değerli bir enstrümanıdır. Bu enstrüman yolculuğuna dahil olduğum günden beri makamsal müziğimizin derinliğini sanatseverlerle paylaşıyoruz. Her geçen gün de özellikle genç kesimin ilgi gösterdiğine şahit oluyoruz. Kanun gibi 3 buçuk oktavlık bir ses sahası içerisinde çok zengin imkanları olan bu değerli enstrümana olan ilgi hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde her geçen gün artıyor. Bu da bizim ayrı bir mutluluğumuz." diye konuştu.

Baktagir, 2017 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nün, sanatsal sorumluluğunu arttıran ve hayatına ivme katan önemli bir hediye olduğunu vurguladı.

"İlk adım kitapçığının metodunu bitirmek üzereyim"

Baktagir, gönülden uğraş verdiği "Mini Kanun Projesi"ni, ödül töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlattığını ifade etti.

"Geleceğimiz olan çocuklarımızın Türk musikisinin makamsal ses sistemi aralıklarını daha iyi algılamaları anlamında ‘Mini Kanun Projesi’ni geliştirdim. Bununla ilgili uzun yıllardır çalışıyorum. İlk adım kitapçığının metodunu bitirmek üzereyim. Bizim bu özel enstrümanımızın referans enstrümanı olarak ilköğretim okullarımızın müzik sınıflarına katılması hususunda tam bir temel eğitim aracı olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da Cumhurbaşkanımızın olumlu katkı ve görüşlerini almış olduk. Devletimizin de himayesinde belirlenen pilot ilkokullarımızda öğrencilerimizin mini kanuna başlama sürecini önümüzdeki eğitim öğretim döneminde inşallah yaşamış oluruz. Projemizle ilgili hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz."

Baktagir, son dönemde tarihi dizi ve filmlere ilginin arttığına işaret ederek, "Kendimizi iyi ifade edebileceğimize inandığımız güçlü bir tarihi dizi ve film projelerinde yer almaktan çok büyük mutluluk duyarım. Kanun icracılığından sonra çeşitli besteler yaparak uzun yıllar albümler de oluşturdum. Dolayısıyla beni de mutlu edecek güçlü projelerde yer almak benim açımdan büyük onur olur." ifadelerini kullandı.

Yurt dışındaki konserlerinde yabancıların Türk musikisine büyük ilgi gösterdiklerine şahit olduğunu aktaran Baktagir, "Müziğimizi öğrenmek için Türkiye’ye gelen farklı kültürden insanların olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA