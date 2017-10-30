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Buradasınız : » » 'Kalipso Kralı' hayatını kaybetti

'Kalipso Kralı' hayatını kaybetti

"Kalipso Kralı" olarak bilinen sanatçı Metin Ersoy 83 yaşında hayatını kaybetti. Metin Ersoy'un öldüğünü dün gece oğlu Emir Ersoy Twitter hesabından duyurdu.

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Kalipso Kralı hayatını kaybetti

Sanatçı Metin Ersoy 83 yaşında yaşamını yitirdi.

Oğlu Emir Ersoy dün gece Twitter hesabında "Kalipso Kralımızı, canımızı, babamızı, Metin Ersoy'u kaybettik. Yarın 12.00'de Caddebostan Kültür Merkezi'nde yapılacak olan tören sonrası Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Başımız sağolsun" sözleriyle suyurdu.

Metin Ersoy kimdir?

Metin Ersoy, 15 Nisan 1934 tarihinde İstanbul‘da doğdu. 1960 yılında İlham Gencer ile tanıştıktan sonra Gencer ve Ayten Alpman ile birlikte çalışmaya başladı. Harry Belafonte‘nin şarkılarından söylemeye başladı. İlham Gencer ona ‘Kalipso Kralı‘ ünvanını verdi. 1969 yılında Gar ve Çakıl gazinolarında çalıştı. 1970 yılında “Vakit Yok Gemi Kalkıyor” şarkısını yaptı.

"Kalipso"nun anlamı: Kalipso bir müzik terimi. İki zamanlı bir Jamayka dansı ve bu dansın müziği.

Filmleri

1961 – Sonbahar Yaprakları (Sinema Filmi)

1961 – Boş Yuva (Sinema Filmi)

1960 – Gecelerin Ötesi (Yüksel) (Sinema Filmi)

1956 – Papatya (Sinema Filmi)

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