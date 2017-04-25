'Kale Müze' ziyaretçi sayısını artırıyor

Güney Ege'nin gözde turizm merkezi Marmaris ilçesinde bulunan ve "Kale Müze" olarak da bilinen Marmaris Müzesi'ne gelen ziyaretçi sayısı, 2017 yılının ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı.

Muğla Valisi Amir Çiçek, yaptığı açıklamada, Kale Müze'yi yılın ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 20 artışla 4 bin 286 kişi ziyaret ettiğini bildirdi.

"Kale müzeye gösterilen ilgi tarihe dair projelere ağırlık vermemizin ipucunu gösteriyor. Tarihi yaşattıkça tarih turizmini yaşatmış oluruz. Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi güzergahını turizme kazandırıyoruz." diyen Çiçek, müze ve çevresinde düzenleme ve yanındaki binaların satışıyla ilgili çalışmaları da olduğunu vurguladı.

Bunlar tamamlandığında ziyaretçi sayısının daha da artacağına inandığını belirten Çiçek, tarihi yerlerin iyi korunup gösteriminin yapılmasının, yöreye katkısının yanında geleceğe de yatırım olduğunun altını çizdi. Vali Çiçek, "Tarihi yaşattıkça tarih turizmini yaşatmış oluruz. Marmaris, turizm için, ülkemiz için, dünya için önemli bir ilçe. Hem geçmişin hem geleceğin hem de bugünün insanlık aleminde önemli bir yer. Önümüzdeki günlerde isim yapacak, turizmde ön plana geçecek." dedi.

Turistleri sadece deniz, kum, güneşle değil alternatif turizm çeşitleriyle de Muğla'ya çekeceklerine işaret eden Çiçek, "Mayıs sonunda açılan, ekimde kapanabilir bir turizm var. Biz bunu aşmaya çalışıyoruz. Biz turizmi yürüyen turizm, hareket eden turizm yapacağız. 12 ay turizm alanlarında yatırımcılarımızı, sivil toplum kuruluşlarını, kamu kurumlarını harekete geçiriyoruz. 12 ay turizm altyapımız var. 12 aya yayılan turizmden herkes nasibini alacak diyorum." diye konuştu.

Müze 26. yılında

Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey de Marmaris Kale Müze'nin 26'ncı yılına girdiğini söyledi. Açık ve kapalı teşhir alanları bulunan müzede, Knidos Salonu, Burgaz-Emecik Salonu, Marmaris ve Çevresi Salonu, Taş Eserler Salonu bulunduğunu belirten Atabey, bahçede de Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden cumhuriyete kadar uzanan eser koleksiyonunun sergilendiğini aktardı.

Müze envanterinde kayıtlı 5 bin 38'i arkeolojik kalıntı, 9 bin 759'u sikke, 87'si etnografik eser olmak üzere toplam 14 bin 884 eser bulunduğu bildirildi. AA