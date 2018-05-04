Kahramanmaraş havası, tavası ve kaplıcasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor

Kahramanmaraş, dondurmanın başkenti olarak anılıyor. Aynı zamanda, termal bölgesi ve havasıyla da ön plana çıkıyor. Bölge, iklim kuşaklarının kesişme noktasındaki coğrafi konumuyla ziyaretçileri ağırlıyor.

Kahramanmaraş'ın güzelliklerini görmeye gelen turistler kaplıca, su sporları, tarih ve doğa turizminden aynı anda yararlanıyor.

Şehir, kilometreye düşen su kaynakları bakımından Türkiye'de birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer alıyor. Aynı zamanda Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'ne bölgenin dağlarında yetişen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların eti ve yörenin sebzeleriyle hazırlanan "Ilıca tava" hazırlanıyor.

"İnsanımızı Kahramanmaraş'a taşıyacağız"

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ilçe sınırları içindeki Ilıca ve Döngele bölgesindeki kaplıcalar, Başkonuş'taki yaylaların yerli ve yabancı turistler için çok değerli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İnsanlarımız burada hem sağlık turizminden istifade ediyorlar hem de kentten olumlu intibalarla ayrılıyorlar. Havasını, suyunu yaşayıp tavasını yiyorlar. Yakın bir zamanda göreceksiniz uluslararası alanda rekreasyon alanımız olacak. Bu kente ülke içinden değil dünyanın başka ülkelerinden de çok sayıda insanı taşıyacağız."

Kaynak: AA