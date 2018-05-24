Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, geçmişin izlerini taşıyor

Erzurum’da bulunan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi tarihe ışık tutuyor. Osmanlı Devleti tarafından 1800’lü yılların başında doğu sınırını korumak amacıyla inşa edilen tabya, Osmanlı-Rus Harbi’nin en şiddetli çatışmalarına şahitlik etti.

5 Temmuz 1928 tarihinde Rusların gece baskınında 500 asker şehit oldu. Rus birlikleri ise 4 bin kayıp verdi.

O geceden sonra ‘Kanlı Tabya’ olarak anılmaya başlanan tabya, 1 ay önce müzeye çevrildi ve ziyaretçilere açıldı.

Müze Müdürü Necmettin Alp, “Yakın tarihimizin son 150 yıllık bölümünde yaşanmışlıkları, savaşları, acıları ve yakın tarihimizi anlatmak için interaktif özellikli kurulmuş bir müze” dedi.

Müzeler Haftası nedeniyle yoğunluğun yaşandığı müzeye gelen bir ziyaretçi, “Tüylerim ürperdi. Yani öylesi soğuk ortamda askerimizin, Mehmetçiğimizin bizim için yapmış olduğu bu fedakarlıklar… Asla hakları ödenmez” dedi.

Kaynak: AA