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Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Sinema sanatçısı Kadir İnanır, rahatsızlığı nedeniyle gece saatlerinde hastaneye kaldırıldı.

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Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Fulya'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınan ünlü oyuncunun hayati tehlikesinin olmadığı ve tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: kadir inanır
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