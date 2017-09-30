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Buradasınız : » » Japonya'da 5 ay boyunca Türkiye belgeseli yayınlanacak

Japonya'da 5 ay boyunca Türkiye belgeseli yayınlanacak

Japonya'da yayın yapan "BS-TBS TV", çekimlerini 13 ilde gerçekleştirerek hazırladığı "The Great Turkey" adlı belgeselle 5 ay süresince Türkiye'yi ekranlara taşıyacak.

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Japonyada 5 ay boyunca Türkiye belgeseli yayınlanacak

Japonya'da yayın yapan "BS-TBS TV", çekimlerini 13 ilde gerçekleştirerek hazırladığı "The Great Turkey" adlı belgeselle 5 ay süresince Türkiye'yi ekranlara taşıyacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Japonya'nın önde gelen televizyon kanallarından BS-TBS TV, 5 bölümden oluşan "The Great Turkey" adlı belgeselle 5 ay boyunca Türkiye'nin tanıtımını yapacak.

Türkiye'de 13 ilde çekilen bengeselde, "Osm"anlı İmparatorluğunun Anıları", "Ege Denizi'nin Cazibesi", "Doğa Harikası ve İpek Yolu", "Toros Dağları ve Akdeniz" ile "Hitit Hikayesi" bölümleri yer aldı.

Türkiye'nin Tokyo Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin önerisiyle Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Edirne, Isparta, Burdur, Denizli, Nevşehir, Muğla, Çorum ve Amasya'da 9 Temmuz-14 Ağustos tarihlerinde çekilen belgeselin ilk bölümü olan "Osmanlı İmparatorluğunun Anıları" 10 Eylül'de Japonlarla buluştu.

"The Great Turkey" belgeselenin "Ege Denizi'nin Cazibesi" isimli bölümü 8 Ekim'de, "Doğa Harikası ve İpek Yolu" 19 Kasım'da, "Toros Dağları ve Akdeniz" adlı bölümü 10 Aralık'ta, "Hitit Hikayesi" bölümü ise 14 Ocak 2018'de seyircinin beğenisine sunulacak.

Öte yandan belgesel serisi, Japonya'nın 11 milyon erişimli "Chikyu no arukikata" isimli internet sitesinde de tanıtıldı.

Etiketler: Japonya, türkiye, belgesel, The Great Turkey belgesel, Kültür ve Turizm Bakanlığı
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