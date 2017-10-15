İzmir'de 'Renklerin Festivali'

İzmir'de bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Renklerin Festivali"ne, her yaştan binlerce kişi iştirak etti.

Buca Belediyesi ve bir radyo kanalının iş birliğiyle düzenlenen festivale katılanlar müzik eşliğinde dans ederek, birbirlerine toz boya attı.

Kaynaklar Mahallesi'ndeki Buca Belediyesine ait Gölet Tesisleri'nde düzenlenen festivalde konuşan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, renklerin insanları ayıran değil birleştiren olduğunu, oluşan bu güzel tabloyu görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından müzik eşliğinde eğlenen katılımcılar, birbirlerine gökkuşağının renklerini temsil eden toz boyalar serpti.

Festival boyunca 300 kilogram toz boya kullanılırken, ortaya renkli görüntüler çıktı.