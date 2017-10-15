  • 15 EKIM 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.638
    EURO 4.318
  • BIST 106225.69
    ALTIN 152.321
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İzmir'de 'Renklerin Festivali'

İzmir'de 'Renklerin Festivali'

İzmir'de bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Renklerin Festivali"ne, her yaştan binlerce kişi katıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İzmirde Renklerin Festivali

İzmir'de bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Renklerin Festivali"ne, her yaştan binlerce kişi iştirak etti.

Buca Belediyesi ve bir radyo kanalının iş birliğiyle düzenlenen festivale katılanlar müzik eşliğinde dans ederek, birbirlerine toz boya attı.

Kaynaklar Mahallesi'ndeki Buca Belediyesine ait Gölet Tesisleri'nde düzenlenen festivalde konuşan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, renklerin insanları ayıran değil birleştiren olduğunu, oluşan bu güzel tabloyu görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından müzik eşliğinde eğlenen katılımcılar, birbirlerine gökkuşağının renklerini temsil eden toz boyalar serpti.

Festival boyunca 300 kilogram toz boya kullanılırken, ortaya renkli görüntüler çıktı. 

Etiketler: Renklerin Festivali, İzmir'de 'Renklerin Festivali'
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER