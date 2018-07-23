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İsviçre dağlarında "alphorn" sesleri yankılanıyor

İsviçre'de dünyanın en büyük "Alphorn Festivali" yapıldı. Ülkenin geleneksel enstrümanının çalındığı festivale 3 bin 500'den fazla kişi katıldı.

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İsviçre dağlarında &quot;alphorn&quot; sesleri yankılanıyor

İsviçre'nin yüzlerce yıllık geleneksel enstrümanı "alphorn", alp borusu anlamına geliyor.

3 metre uzunluğundaki alphorn, taşınması zor bir enstrüman. Bunu kolaylaştırmak için birçok bağlantı parçası var.

Eskiden çobanlar, ineklerini aramak için alphorn kullanıyordu. Bu nedenle, halkın çok sevdiği bu enstrüman, geleneksel İsviçre tarım kültürüyle de ilişkilendiriliyor. 

Dünyanın en büyük "Alphorn Festivali"

Enstrümanın yumuşak sesi, İsviçre Tracouet Dağı'nda dünyanın en büyük "Alphorn Festivali"nde yankılandı.

Kayak kasabası Nendaz'da bu yıl 22 Temmuz'da başlayan ve 3 gün sürecek festivale 3 bin 500'den fazla kişi katıldı. 

Festivalde çekilen videoda, geleneksel kıyafetler giymiş 200 kişi enstrümanlarını çalıyor.

Enstrümanı çalanlar genellikle İsviçre, Almanya ve Fransa'nın dağlarında yaşayanlar. Bu üç ülkede de alphorn çalınsa da enstrüman İsviçre geleneği olarak anılıyor. 

Kaynak: Reuters

Etiketler: İsviçre, geleneksel, enstrüman, alphorn
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