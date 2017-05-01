İşte unutulmayacak 50 dizi

1. Süper Baba

1993-1997 yılları arasında başrollerini Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Julide Kural, Şevval Sam ve Bennu Yıldırımlar’ın oynadığı ATV`de yayınlanmış dizi.

2. Asmalı Konak

2002-2003 yıllarında ATV’de yayınlanan dizi. Farklı koşullarda büyütülmüş, farklı yaşam tarzlarına sahip Bahar ve Seymen’in büyük aşkını konu alan dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz yer almıştı.

3. Aliye

Aliye`nin çocuklarına kavuşabilme çabası sezonlar boyunca hepimizi ağlattı kabul edelim.

4. Deli Yürek

Deli Yürek, yönetmenliğini Osman Sınav`ın yaptığı Türk aksiyon, dram ve politik televizyon dizisi.

5. Mahallenin Muhtarları

1992’den 2002 yılına kadar devam etti. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri, bir aile dizisi.

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