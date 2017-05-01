  • 01 MAYIS 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 26º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.554
    EURO 3.875
  • BIST 94655.31
    ALTIN 144.271
Buradasınız : » » İşte unutulmayacak 50 dizi

İşte unutulmayacak 50 dizi

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz 50 dizisi...

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İşte unutulmayacak 50 dizi

1. Süper Baba

1993-1997 yılları arasında başrollerini Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Julide Kural, Şevval Sam ve Bennu Yıldırımlar’ın oynadığı ATV`de yayınlanmış dizi.

2. Asmalı Konak

2002-2003 yıllarında ATV’de yayınlanan dizi. Farklı koşullarda büyütülmüş, farklı yaşam tarzlarına sahip Bahar ve Seymen’in büyük aşkını konu alan dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz yer almıştı.

3. Aliye

Aliye`nin çocuklarına kavuşabilme çabası sezonlar boyunca hepimizi ağlattı kabul edelim.

4. Deli Yürek

Deli Yürek, yönetmenliğini Osman Sınav`ın yaptığı Türk aksiyon, dram ve politik televizyon dizisi.

5. Mahallenin Muhtarları

1992’den 2002 yılına kadar devam etti. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri, bir aile dizisi.

FOTOĞRAFLARIN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Etiketler: unutulmayacak dizi, diziler
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER