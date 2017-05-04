  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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İşte Adele'in mal varlığı

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele'in 125 milyon sterlinlik kişisel varlığı ile İngiltere'nin en zengin kadın müzisyeni olduğu açıklandı.

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İşte Adelein mal varlığı

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele'in 125 milyon sterlinlik kişisel varlığı ile İngiltere'nin en zengin kadın müzisyeni olduğu açıklandı.

İngiliz Sunday Times gazetesinin açıkladığı zenginler listesine göre, gerçek adı Adele Laurie Blue Adkins olan 29 yaşındaki şarkıcının kişisel varlığı son bir yıl içerisinde 40 milyon sterlin artarak 125 milyon sterline yükseldi.

İngiltere’nin en zengin müzisyenler listesinde 19'uncu sırada yer alan Adele, halihazırda ülkenin en varlıklı kadın müzisyeni konumunda bulunuyor.

Ülkenin en zengin müzisyeni ise efsanevi Beatles’ın üyelerinden Paul McCartney. McCartney’nin eşi ile ortak serveti son bir yılda yaklaşık 20 milyon sterlin artarak 780 milyon sterline yükseldi.

U2 üçüncü

İngiliz müzisyen ve besteci Andrew Lloyd Webber 740 milyon sterlinlik serveti ile ikinci sırada yer alırken, dünyaca ünlü U2 grubu ise 548 milyon sterlinlik varlığı ile üçüncü sırada bulunuyor.

U2 grubunu 290 milyon sterlinlik varlığı ile besteci, piyano virtüözü ve şarkıcı Elton John ve 250 milyon sterlinlik serveti ile 73 yaşındaki efsanevi Rolling Stones’un solisti Mick Jagger takip ediyor. 

Etiketler: Adele, İngiltere'nin en zengin kadın müzisyeni, Sunday Times gazetesi, Adele Laurie Blue Adkins
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