  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.29
    EURO 5.086
  • BIST 100780.57
    ALTIN 181.055
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'un kültürel geleceği yeniden belirleniyor

İstanbul'un kültürel geleceği yeniden belirleniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'un tarihi, sosyal ve kültürel birikiminin tüm yönleriyle ele alınacağı İstanbul Kültür Çalıştayı'nı 11-12 Mayıs'ta düzenleyecek.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulun kültürel geleceği yeniden belirleniyor

Bakanlık tarafından ilgili tüm tarafların katılımıyla düzenlenecek çalıştay ile İstanbul'un sosyal, kültürel değerlerinin, estetik mimarinin en önemli örneklerini oluşturan tarihi yapılarının durumu masaya yatırılacak.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek çalıştayın açılışını, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yapacak.

Çalıştay kapsamında kurulan 11 ayrı komisyonda Türkiye'nin önde gelen 215 ilim, fikir, kültür ve düşünce insanı, İstanbul'un dünü, bugünü ve geleceğini konuşacak.

İstanbul'un 11 farklı yönü ele alınacak

İstanbul Kültür Çalıştayı'nda kurulan komisyonlar, "yedi tepeli şehir" olarak anılan, doğal ve mimari güzellikleriyle dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırlayan kentin farklı yönlerini ele alacak.

Çalıştayda tartışılacak ana konu başlıkları şunlar olacak:

"İstanbullu Olmak: Şehir, Kimlik, Şuur", "İstanbul: Mimari Miras", "İstanbul'un Kültürel Ortak Yönetimi: Yerel, Ulusal, Küresel", "İstanbul'u Tasarlamak: 2023'ten 2053'e", "İstanbul: Kültür ve Diplomasi", "İstanbul: İnsanlar", "İstanbul: Edebiyat", "İstanbul: Sanat", "İstanbul: Gündelik Yaşam", "İstanbul: Kültürel Mekanlar", "İstanbul: Yayıncılık Kültürü".

Yeni yol haritası hazırlanacak

Bakanlık, 2 gün sürecek çalıştayın sonunda 11 komisyondan çıkan önerileri "İstanbul Kültür Çalıştayı Sonuç Raporu"nda toplayacak.

Kamuoyuyla da paylaşılacak rapor, İstanbul için oluşturulacak yeni yol haritasına da ışık tutacak. Şehrin sosyal, kültürel ve sanatsal açıdan geleceği için atılacak yeni adımlar, raporda yer alan öneriler dikkate alınarak belirlenecek.

Çalıştayda ayrıca, kültürel mekanlar ve yayıncılık kültürü bağlamında İstanbul'un geleneksel ve güncel haritaları da çıkarılacak.

Kaynak: AA 

Etiketler: numan kurtulmuş, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Kültür, İstanbul Kültür Çalıştayı, çalıştay
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER