  • 15 NISAN 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.098
    EURO 5.057
  • BIST 109604.01
    ALTIN 177.217
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'da "Narnia Günlükleri" müzikali sahnelendi

İstanbul'da "Narnia Günlükleri" müzikali sahnelendi

Clive Staples Lewis'in kaleme aldığı "Narnia Günlükleri" müzikali, İstanbul Devlet Tiyatroları'nda sahneleniyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda &quot;Narnia Günlükleri&quot; müzikali sahnelendi

Clive Staples Lewis'in yazdığı, Sabri Özmener'in yönettiği "Narnia Günlükleri" müzikali, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Oyunda 41 kişilik bir kadro görev aldı. 6 kişilik orkestra da canlı müzik performansı sergiledi. 

Yönetmen Sabri Özmener, Narnia Günlükleri'nin bütün dünyada filmlerinin çekildiğini, tiyatro sahnesine taşındığını söyledi.

"Kitabı ve filmi çok ünlü. Temelde anlatılan şey ise sevgi. Sevgiyle bu dünyada çözülemeyecek bir şeyin olmadığı, masum, inançlı ve yüreğinde insan, hayvan ve doğa sevgisi olan herkesin bütün zorlukları aşabileceğini anlatan, küçük bir kız çocuğunun hayalinden herkese hayal kurduran bir oyun." 

"Biraz Alice Harikalar Diyarında'yı andırıyor"

"Kunduz" rolünü canlandıran ve yönetmen yardımcılığı görevini üstlenen Ömer Hüsnü Turat da, yaklaşık 2,5 aylık bir çalışmanın sonunda eseri sahneye koyduklarını anlattı.

"Narnia 5 kitap ve 4 filmden oluşan bir klasik. Hobbit'lerde nasıl ki Orta Dünya yaratılmış, bu oyunun yazarı da Narnia diye bir dünyayı yaratmış. Fantastik bir öykü. Biraz Alice Harikalar Diyarında biraz da Orta Dünya ve Hobbitleri andırıyor ama bizi tamamen dünyanın gerçekliğinden alıp fantastik bir dünyaya götürüyor. Eğlenceli. Broadway'de müzikali yapılmış."

Irita Kutchmy'nin oyunlaştırdığı eserde, dolaptan geçerek Narnia ülkesinin sonsuz kışında kendilerini bulan çocukların, cadının zulmünden ülkenin kurtulması için yaşadıkları ele alınıyor.

Yapay kar kullanılan ve 23 şarkının eşlik ettiği müzikal, İstanbul'da sahnelenmeye devam edecek.

Oyuncular 7 Mayıs'ta ise, 15 yıldır devam eden Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği için Van'daki çocuklarla buluşacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği, Narnia Günlükleri, İstanbul
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER