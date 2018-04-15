İstanbul'da "Narnia Günlükleri" müzikali sahnelendi

Clive Staples Lewis'in yazdığı, Sabri Özmener'in yönettiği "Narnia Günlükleri" müzikali, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Oyunda 41 kişilik bir kadro görev aldı. 6 kişilik orkestra da canlı müzik performansı sergiledi.

Yönetmen Sabri Özmener, Narnia Günlükleri'nin bütün dünyada filmlerinin çekildiğini, tiyatro sahnesine taşındığını söyledi.

"Kitabı ve filmi çok ünlü. Temelde anlatılan şey ise sevgi. Sevgiyle bu dünyada çözülemeyecek bir şeyin olmadığı, masum, inançlı ve yüreğinde insan, hayvan ve doğa sevgisi olan herkesin bütün zorlukları aşabileceğini anlatan, küçük bir kız çocuğunun hayalinden herkese hayal kurduran bir oyun."

"Biraz Alice Harikalar Diyarında'yı andırıyor"

"Kunduz" rolünü canlandıran ve yönetmen yardımcılığı görevini üstlenen Ömer Hüsnü Turat da, yaklaşık 2,5 aylık bir çalışmanın sonunda eseri sahneye koyduklarını anlattı.

"Narnia 5 kitap ve 4 filmden oluşan bir klasik. Hobbit'lerde nasıl ki Orta Dünya yaratılmış, bu oyunun yazarı da Narnia diye bir dünyayı yaratmış. Fantastik bir öykü. Biraz Alice Harikalar Diyarında biraz da Orta Dünya ve Hobbitleri andırıyor ama bizi tamamen dünyanın gerçekliğinden alıp fantastik bir dünyaya götürüyor. Eğlenceli. Broadway'de müzikali yapılmış."

Irita Kutchmy'nin oyunlaştırdığı eserde, dolaptan geçerek Narnia ülkesinin sonsuz kışında kendilerini bulan çocukların, cadının zulmünden ülkenin kurtulması için yaşadıkları ele alınıyor.

Yapay kar kullanılan ve 23 şarkının eşlik ettiği müzikal, İstanbul'da sahnelenmeye devam edecek.

Oyuncular 7 Mayıs'ta ise, 15 yıldır devam eden Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği için Van'daki çocuklarla buluşacak.

Kaynak: AA