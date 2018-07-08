İstanbul'da "Gökkuşağı" sergisi açıldı

Suriye, Cezayir ve Türkiye'den sanatçıların eserlerinden oluşan "Gökkuşağı" sergisi, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nde sanatseverlerle buluştu.

3 ülkeden 26 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergide 30 tablo, 20 ahşap ve taşlar üzerine yapılmış eserler var.

"Biz aynı kilimin desenleriyiz"

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Suriyeli ressamların eserlerinde İstanbul'u içselleştirdiklerini ve Türkiye'yi kalplerine ve dünyalarına aldıklarının görüldüğünü söyledi.

Mahmut Bıyık, Suriyeli vatandaşların Türkiye'ye değer kattıklarını ve katmaya da devam edeceklerini belirtti.

"Biz aynı kilimin desenleriyiz. Aynı kilimde farklı desenler taşısak da bir ve beraberiz. Türkiye medyasında Suriyelilerin olumsuz gösterilmesine karşı bugün burada sanatsever ve sanatçı dostlarımızın aslında bir haykırışı var. Suriyeli vatandaşlar Türkiye’ye değer katıyor ve katmaya da devam edecek."

"Yanımızda sanatımız var"

Suriye Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Omar Alnemr de, insanlara içlerindeki sanatı ve güzellikleri yansıtabilmek adına bu sergiyi açtıklarını ifade etti.

"İnsanların 'Onlar savaştan çıkmışlar, çok gelişmemiş ülkeler' şeklinde yanlış düşünceleri var. Ama öyle değil. Yanımızda sanatımız var. Bunu yansıtmak, kendimizi tanıtmak ve Türklerle kaynaşmak için böyle bir sergi yapmak istedik."

Arap Derneği Başkanı Metin Turan ise, savaş mağduru insanların eserlerinin satılarak sergiden gelir elde etmeyi umduklarını söyledi.

Sergi 14 Temmuz'a kadar açık olacak

Sergide tek Türk sanatçı olarak yer alan minyatür sanatçısı Erol Kılıç, böyle bir sergide yer aldığı için mutlu olduğunu ve tüm sanatçılara saygı duyduğunu dile getirdi.

Sergi, 14 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA