İstanbul'da 14 oyun tiyatroseverlerle buluşacak

İstanbullu tiyatroseverler bu hafta 14 yeni oyun izleyebilecek.

22-26 Kasım tarihleri arasında "Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar", "Yangın Yerinde Orkideler", "Hisse-i Şayia", "Hayal-i Temsil", "Bizim Aile", "Saadet Hanım" ve "Reis Bey" adlı eserler izleyicilerle buluşacak.

Bu hafta "Dedektif Köpek Cash", "Bir Kümes Hikayesi", "Pollyanna", "Bisküvi Adam", "Palyaço Prens", "Harikalar Mutfağı" ve "Yaşasın Barış" oyunları ise çocukların izlenimine sunulacak.

"Bak bizim şarkımızı çalıyorlar"

Neil Simon'un yazıp Ersin Umulu'nun yönettiği "Bak bizim şarkımızı çalıyorlar" adlı oyun, 22-25 Kasım tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde sahneye konulacak.

Oyunda, şöhretli ancak takıntılı bir besteci olan Vernon ile ona hayran, çılgın ve yetenekli bir söz yazarı olan Sonia’nın iş birliği ve fırtınalı duygusal ilişkileri anlatılıyor.

"Yangın yerinde orkideler"

Mehmet Baydur'un kaleme aldığı "Yangın yerinde orkideler" oyununda, Can Ertuğrul, Emin And, Eraslan Sağlam, Gözde İpek Köse, Ömer Barış Bakova ve Zümrüt Erkin izleyici karşısına çıkıyor.

Hülya Karakaş'ın ise yönetmen koltuğuna oturduğu oyun, 22-25 Kasım tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde görülebilecek.

"Hisse-i şayia"

Meşrutiyet dönemi tiyatrosunun öncü ismi İbn-ür Refik Ahmet Nuri Sekizinci'nin yazdığı ve Tarık Şerbetçioğlu'nun yönettiği "Hisse-i şayia" adlı oyun, 23-25 Kasım arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde izlenime sunulacak.

Eserde, Aybar Taştekin, Hikmet Körmükçü, Selma Kutluğ, Sezai Aydın, Uğur Dilbaz, Yağmur Damcıoğlu Namak, Zeynep Göktay Dilbaz ve Zihni Göktay rol alıyor.

Oyunda, şiddetli geçimsizlik sonucu boşanıp, yıllarca birbirinden ayrı kalan, her karşılaşmada kavgalarını tekrarlayan, birbirlerine dava üstüne dava açan, gülünç duruma düşseler de bu didişmeden adeta zevk alan, fakat aslında her şeye rağmen birbirini seven karı kocanın ve onların arasında kalan genç kızın hikayesi, eğlenceli bir üslupla aktarılıyor.

"Hayal-i temsil"

Türk tiyatro sahnesinin ilk kadınlarının hikayesine yoğunlaşan "Hayal-i temsil", eski makyör Dikran Efendi'nin hayalle hatırayı iç içe geçiren sunumuyla Afife Jale ve Bedia Muvahhit'i bir araya getiriyor.

Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp Yiğit Sertdemir’in yönettiği oyunda Hümay Güldağ, Şebnem Köstem, Yiğit Sertdemir rol alıyor.

Oyun, 22-25 Kasım tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde seyredilebilecek.

"Bizim aile"

Sadık Şendil'in kaleme aldığı aynı adlı eserden, Sinem Bayraktar tarafından tiyatro sahnesine uyarlanan müzikli oyun "Bizim aile", sevgi, saygı, birlik ve beraberlik duygularıyla sıcak bir aileyi anlatmaya çalışıyor.

Aziz Sarvan'ın yönettiği oyunda, Funda Postacı, Nevzat Çankara, Tev?k Şahin, Müge Çiçek, Ercan Demirhan, Yalçın Avşar, M.Soner Dinç, Onur Demircan, Yiğit Ali Uslu, Tarık Köksal, Pınar Demiral, Zeki Yıldırım, Züleyha Karyağdı, Esra Ülger, Emrah Derviş Soylu, Tankut Yıldız, Serkan Bacak, Aziz Sarvan, Ertan Kılıç, Alp Tuğhan Taş, Cihat Faruk Sevindik, Gülsün Odabaş rol alıyor.

Komedi türündeki eser, 22-25 Kasım tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

"Saadet Hanım"

Tolga Yeter rejisiyle sahneye taşınan "Saadet Hanım", emekli öğretmen Saadet Yurtlu'nun tenha bir banka şubesindeyken hayatını alt üst edecek olayların yaşanmasını konu ediniyor.

Oyunda Nilgün Kasapbaşoğlu, Müslüm Köse, Selim Can Yalçın, Hazal Uprak, Arda Alpkıray, Şenay Bağ, Cafer Alpsolay, Vildan Türkbaş, Elyasa Çağlar Evkaya, Esen Koçer, Serap Doğan, Çağlar Ozan Aksu, Seda Yılmaz ve Yeliz Şatıroğlu rol alıyor.

Ahmet Levent Pala'nın yazdığı "Saadet Hanım", 23-25 Kasım arasında Ümraniye Sahnesi'nde sahnelenecek.

"Reis Bey"

Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 34'üncü yılında sahneye konulan oyun, 23-25 Kasım tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde sahneye konulacak.

Necip Fazıl Kısakürek’in yazıp Şükrü Türen’in yönettiği oyunda, Berrin Koper, Caner Bilginer, Ceysu Aygen, Çağatay Palabıyık, Doğan Altınel, Fatma İnan, Gökhan Eğilmezbaş, Hakan Yavaş, Hasip Tuz, İbrahim Can, İbrahim Ulutaş, İskender Bağcılar, Lale Kabul, Mazlum Kiper, Mehmet Bulduk, Melisa Demirhan, Murat Derya Kılıç, Okan Karaca, Özgür Dereli, Rıdvan Çelebi, Selçuk Soğukçay, Abdullah Topal, Yeliz Şatıroğlu, Sefa Turan, Ozan Akif Serman ve Aydın Yıldız rol alıyor.

Bu hafta çocuk oyunlarında ise 26 Kasım'da "Dedektif Köpek Cash" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Bir Kümes Hikayesi" Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, "Pollyanna" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Bisküvi Adam" Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, "Palyaço Prens" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Harikalar Mutfağı" Ümraniye Sahnesi'nde ve "Yaşasın Barış" Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde gösterilecek.

