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'İstanbul sanatıma yeni şeyler kattı'

Suriyeli ressam Allum, Türkiye'deki Suriyeli sanatçıların eserlerini rahat şekilde sergileyecekleri imkanlara sahip olmasını istediklerini belirtti.

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İstanbul sanatıma yeni şeyler kattı

Suriyeli ressam Husam Allum,  yaptığı açıklamada, 2011'de Şam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olduğunu, iç savaş dolayısıyla 2013'te Suriye'yi terk etmeye mecbur kaldığını ve Ürdün'e gittiğini söyledi.

Ürdün'ün ardından Türkiye'ye geldiğini ve iki yıldır yaşamını sürdürdüğü Türkiye'de, arkadaşlarıyla "Suriye'nin Meleklerinin Portreleri" çalışmasını yaptıklarını ifade eden Allum, "Suriye'de savaşın ilk hedefi olan çocukların trajedilerini anlatan bu proje kapsamında 2014'te Suriye'de ölen 12 bin 490 çocuğun isimlerinden oluşan büyük bir tablo yaptık." diye konuştu.

"İstanbul yeni bir bakış açısı sundu"

Allum, gerçek bir kültür başkenti olan İstanbul'un Suriyeli sanatçılara yeni şeyler kattığını, yeni bir bakış açısı sunduğunu söyledi.

Türk sanatçıların eserlerini ve İslam sanatının inceliklerini görebilmenin Suriyeli sanatçılar için bulunmaz bir fırsat olduğunu aktaran Allum, şöyle devam etti:

"Türkiye'de herkesle beraber, herkes gibi yaşamanın yollarını arıyoruz. Bizim bir vatan tahayyülümüz var ve sonuçta ülkemize geri döneceğiz. Tüm dünyada zorluk çeken insanlar var. Türkler bizim yolumuzu kolaylaştırmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Ortak tarihimiz, güzelliklerimiz etrafında toplandık. Geri dönünceye kadar bir süre yolumuzu burada yürüyeceğiz. Buna imkan tanıyan herkese teşekkür ediyorum."

Allum, Suriyeli ressamların eserlerini şahsi olarak sergileme fırsatı bulmakta zorlandığına dikkati çekerek, bu konuda destek istediklerini kaydetti. AA

Etiketler: Suriyeli ressam Allum, türkiye, sanat
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