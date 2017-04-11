Istanbul Photo Awards'ta 'Pulitzer' geleneği bozulmadı

Anadolu Ajansı tarafından üçüncü kez düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards"ta ''Tekil Haber" kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görülen Avustralyalı foto muhabiri Daniel Berehulak, aynı fotoğrafla dünyanın en önemli gazetecilik ve haber ödülleri arasında gösterilen Pulitzer'i de kazandı.

"Duterte'nin Uyuşturucu Savaşı" başlıklı fotoğrafıyla Pulitzer'i kazanan Berehulak, 2015 yılında Istanbul Photo Awards'ta "Yılın Fotoğrafı" ödülünü kazandığı Ebola salgınında Liberya'da çektiği fotoğrafla da Pulitzer'de fotoğrafçılık dalındaki ödülün sahibi olmuştu.

AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Istanbul Photo Awards ödüllerinin bu yıl yine yüksek bir düzeyde seyrettiği belirtti.

Sonuçların uluslararası basın dünyasında ilgiyle karşılandığını ve paylaşıldığını dile getiren Sel, şöyle devam etti:

"Son olarak sevindirici bir haber daha aldık. Avustralyalı foto muhabiri Daniel Berehulak 2015 yılında haber dalında Istanbul Photo Awards’da 'Ebola krizi' konulu fotoğrafıyla birinci olmuş ve kısa bir süre sonra aynı fotoğrafla Pulitzer ödülünü almıştı. Berehulak bu yıl yeni bir konuyla yine bizim yarışmamızda tekil haber dalında üçüncülük ödülüne layık görüldü ve hemen ardından aynı fotoğrafla 'Breaking News' dalında ikinci kez Pulitzer ödülünü kazandı. Bu durumda gelenek bozulmadı diyebiliriz. Jürimiz, New York Times için çalışan Daniel Berehulak'ın Filipinler'de gerçekleştirdiği 'Duterte'nin Uyuşturucu Savaşı' konulu fotoğrafını Pulitzer'den önce ödüllendirerek uluslararası basın dünyasında var olan saygın konumu ve profesyonelliğini bir kez daha kanıtladı. Istanbul Photo Awards olarak ilk göz ağrımız Daniel Berehulak'ı kutlar, başarılarının devamını dileriz."

AA Kurumsal İletişim Direktörü Esra Kireçci de Istanbul Photo Awards ekibi olarak Berehulak'ı Pulitzer alması dolayısıyla tebrik etti. Berehulak'ın Istanbul Photo Awards'ın ilk yıl yarışmasında Ebola krizine ilişkin fotoğrafıyla "Yılın Fotoğrafı" ödülünü ve akabinde de Pulitzer'i aldığını hatırlatan Kireçci, "Geçen yıl bir önceki yılın kazanan ismi olarak jürimizde yer aldı, kendisiyle tanışma ve çalışma fırsatı bulduk. Dünyadaki önemli sorunları dikkatle takip eden çok önemli bir foto muhabiri olarak hak ettiği ödülleri alıyor, biz de Istanbul Photo Awards ekibi olarak bundan büyük memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Sergey Ponomarev de Pulitzer kazanmıştı

Geçen yıl da Istanbul Photo Awards'ta tekil fotoğraf dalında birincilik ödülü kazanan Sergey Ponomarev, Pulitzer ödüllerinde yılın en iyileri arasına girmişti.

Suriye'de yaşanan savaştan kaçan ve Avrupa'ya gitmeye çalışan mültecilerin Ege Denizi'nde karşılaştıkları dramı anlatan "Sığınmacılar" adlı fotoğrafıyla Istanbul Photo Awards'ta mart ayında tekil haber dalında birincilik ödülünün sahibi olan New York Times'ın serbest fotoğrafçısı Ponomarev, aynı fotoğrafla Pulitzer ödülünü de kazanarak yıla damgasını vurmuştu. AA