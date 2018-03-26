Istanbul Photo Awards 2018 sahiplerini buldu

Anadolu Ajansı'nın dördüncü kez düzenlediği Istanbul Photo Awards 2018'in kazananları belli oldu.

18-21 Mart tarihlerinde İstanbul’da bir araya gelen uluslararası jüri, 22 ülkeden 27 fotoğrafçıyı ödüllendirdi.

Rohingyalı göçmenler Yılın Fotoğrafı ödülünü getirdi

Yılın Fotoğrafı ödülünü Bosnalı foto muhabiri Damir Sagolj, Bangledeş’te Rohingyalı göçmenlerin kampında çektiği “Çocuk” adlı fotoğrafıyla kazandı.

Kevin Frayer, Getty Images için çektiği Rohingya konulu seriyle Seri Haber dalında birinciliği aldı.

"Yüzücü mü Balık mı?"

Tekil Spor kategorisinde birincilik ödülünü ise, Lukas Schulze “Yüzücü mü Balık mı?” isimli fotoğrafıyla kazandı.

Pavel Volkov, Vechernaya Moskva Newspaper için çektiği “Talai Hikayesi” başlıklı seriyle Seri Spor alanında birinciliğe layık görüldü.

Muhamed Fathıl Asrı, New Straits Times Press için çektiği fotoğrafla Tekil Doğa & Çevre birincisi oldu.

Seri Doğa & Çevre kategorisinde Marcus Yam, Los Angeles Times için çektiği seriyle birinciliğe layık görüldü.

Andrew McConnell, Panos Pictures için çektiği seriyle Seri Portre birincisi olurken, Seri Günlük Yaşam kategorisinin birincisi ise Rus fotoğrafçı Sergei Stroitelev. Genç Fotoğrafçı ödülünü Filipinli fotoğrafçı kazandı

Bu yıl 28 yaş altı Genç Fotoğrafçı ödülü Filipinli fotoğrafçı Ezra Acayan’a verildi.

Seri Doğa & Çevre kategorisinde Rodrigo Cabrita ve Seri Günlük Yaşam kategorisinde Anastasia Rudenko onur ödülüne layık görüldü. Kazanan fotoğraflar sergilerde ziyaretçilerini ağırlayacak

Istanbul Photo Awards yarışmasında ödül kazanan fotoğraflar, yarışmanın her yıl yayımlanan albümünde yer alacak ve yurt içi ile yurt dışında açılacak sergilerde izleyicilerle buluşacak.

Uluslararası jüri

Geçen yıl da yarışmanın jürisinde yer alan Paris Match Dijital Yayın Yönetmeni Marion Mertens, Getty Images'in ödüllü spor baş fotoğrafçısı Cameron Spencer, NOOR Ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev, foto muhabiri ve görsel medya danışmanı Georges De Keerle, AFP Fotoğraf Dağıtım ve İş Geliştirme Direktörü Michel Scotto, AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel ve AA Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul'un yanı sıra bu yıl jüriye önemli iki yeni isim daha eklendi.

Takie Dela’nın Görsel Direktörü Andrei Polikanov ve geçen yıl “Yılın Fotoğrafı” ödülünün sahibi olan Frederic Lafargue, Istanbul Photo Awards jürisinde ilk defa yer aldı.

Ödüller

Istanbul Photo Awards yarışmasında "Yılın Fotoğrafı"nı çeken foto muhabiri 10 bin dolar para ödülünün sahibi olacak. Ayrıca, her kategorinin birincileri 8 bin, ikincileri 5 bin, üçüncüleri 3 bin dolar para ödülü kazanacak.. 3 bin dolar değerindeki Genç Fotoğrafçı ödülü bu yıl ikinci kez veriliyor.

Yarışmanın sponsorları ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türk Hava Yolları (THY) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA).

Kaynak: AA