Her yıl yarım milyona yakın kişinin ziyaret ettiği İstanbul Kitap Fuarı 36. kez kapılarını açtı.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışını, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yaptı.

Fuarın ilk ziyaretçisi bu yılın onur konuğu ülkesi olan Güney Kore'nin Ankara büyükelçisi Cho Yun-soo oldu.

Her iki ülkeden müzisyenlerin eşlik ettiği renkli turun ardından Bakan Kurtulmuş, Güney Kore standını ziyaret etti.

Kore Ulusal Standının açılışında konuşan Kurtulmuş, "Türkiye ile Kore arasında, halklar arasında çok derin gönül bağları vardır. Kore Savaşı'nda Türk halkı, askerleriyle birlikte Kore halkının yanında yer almıştır ve oradaki gelişen dostluk unutulmaz bir şekilde devam etmektedir. Bugün de Türkiye ile Kore halkları arasındaki bu dostluğu daha fazla pekiştirmek için bütün gücümüzü ortaya koyuyor, bütün gayretlerimizi hep beraber paylaşıyoruz." diye konuştu.

Bakan Kurtulmuş, Koreli konuklara, Kore Savaşı'nda geçen ve Koreli bir çocukla bir Türk askerinin hikayesini konu edinen "Ayla" filmini seyretmelerini tavsiye etti.

Fuar 9 gün sürecek

820 yayınevinin katıldığı fuarın bu yılki onur yazarı Ayla Kutlu. Güney Koreli edebiyatçılar başta olmak üzere, değişik ülkelerden çok sayıda usta kalem de İstanbul’a geldi.

Türk yazarların imza günleri dahil, fuar boyunca 300 kültürel etkinlik düzenlenecek.Yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarı buluşturacak olan İstanbul Kitap Fuarı, 12 Kasım Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: TRT Haber