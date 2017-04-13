"İstanbul Karikatür Festivali" 13 Mayıs'ta

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) birlikte düzenlediği "İstanbul Karikatür Festivali", 13-14 Mayıs'ta düzenlenecek.

Karikatür sanatının daha fazla gündeme gelmesini sağlamayı amaçlayan festivalde, ünlü karikatür ve mizah yazarlarının katılacağı söyleşi programları ve karikatür atölye çalışmaları gençlerle buluşacak.

Karikatür yarışmasının son başvuru tarihi 5 Mayıs

Bu yıl ilk kez yapılacak İstanbul Karikatür Festivali kapsamında, "Derdiyle Dermanıyla Hastasıyız İstanbul'a" sloganıyla gerçekleşecek karikatür yarışmasının başvuruları da başladı.

İstanbul'un birbirinden farklı halini ve bu şehirden insan manzaralarını karikatürlerine yansıtacak lise ve üniversiteli gençlerin katılacağı yarışmanın son başvuru tarihi 5 Mayıs olarak belirlendi.

Alanında uzman sanatçı ve yazarların bulunduğu jüri komisyonu tarafından derece ödülü alan ve sergilenmeye hak kazanan eserler, İstanbul Karikatür Festivali için özel olarak hazırlanan İstanbul şehir hatları vapurunda sergilenecek.

Karikatür yarışmasının jürisinde ise Hasan Aycın, Asım Gültekin, Şafak Tavkul, Volkan Akmeşe, Ahmet Altay, Murat Yılmaz ve Ahmet Kesgin yer alıyor.

Karikatürlerin "tek kare" ve "çoklu kareler" olmak üzere iki kategoride değerlendirileceği yarışmanın sonuçları, 8 Mayıs'ta açıklanacak.

Yarışmanın ödül töreni ise 13 Mayıs'ta gerçekleşecek.