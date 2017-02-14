Islık dili, Hıdırellez ve Afrodisias Antik Kenti UNESCO yolunda

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, "Yaran Kültürünün Tanıtımı ve Yaran Buluşması"na katılmak için geldiği Çankırı'da komisyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Oğuz, UNESCO'nun birçok temsili liste ve programı olduğunu ifade ederek, son dönemde bu listeler içerisinde "Dünya Miras Listesi" ile "Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi"nin ön plana çıktığını söyledi.

İki listede de Türkiye'nin miraslarının bulunduğunu vurgulayan Oğuz, "1972 Sözleşmesi diye nitelenen Dünya Miras Sözleşmesi'nde Türkiye 2017 yılının sonuna kadar UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetlerarası Komitesinde görev alacak. Geçen yıl komitenin başkanlığını yapmıştık. Geçen yıl Ani Arkeolojik Alanı Kültürel Miras Listesi'ne girdi. Aynı şekilde bu yıl da Aydın'daki Afrodisias Antik Kenti'nin kültürel miras listesine girmesi için çalışma yapıyoruz." dedi.

Bu yıl çeşitli dosyalarla UNESCO'ya başvuracaklarını kaydeden Oğuz, şöyle devam etti:

"2016 yılının sonunda UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetlerarası Komitesi Toplantısı, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlendi. Bu toplantıda 'Nevruz dosyası' ile çok uluslu 'Lavaş dosyası' dahil oldu. 2017 yılında Balkan ülkelerinden Makedonya ile Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi'ne girmesi için hazırladığımız 'Hıdırellez dosyası' gidecek. Her yıl bir ulusal bir de uluslararası olmak üzere somut olmayan mirasta dosyalar hazırlıyoruz."

Bu yıl "ıslık dili"nin listeye alınması için başvuru yapılacağını ifade eden Oğuz, "Dünyanın pek çok yerinde birbiriyle benzeşmeyen ama biçimsel olarak ıslık dili olarak tarif edilen diller var. Bunlardan bir tanesi Kanarya Adaları'nda İspanya kültürel mirası olarak listeye girdi. Karadeniz Bölgesi'nde de ıslık diliyle anlaşma var. Acil koruma listemizde yer alan 'Islık dili' dosyamız hazırlandı. Bizimkinin de listeye gireceğini düşünüyorum." diye konuştu. AA