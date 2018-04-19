İslam mimarisinin göz kamaştırıcı unsurları

İslam mimarisi parlak renkleri, zengin desenleriyle ve muhteşem simetrisiyle dünyanın dört bir yanında görenleri büyülüyor. Farklı kültürlerin senteziyle oluşan mimari eserlerin genel evrensel özellikleri var.

İslam mimarisinin önemli eserleri, genellikle Müslümanların fethettiği topraklarda bulunuyor. Cezayir, Irak, Mısır ve Avrupa’da ise İspanya, Portekiz, İtalya ve Malta gibi ülkelerde göz kamaştırıcı eserler yer alıyor.

Bırakılan eserler sadece Müslümanların ibadet yeri camiler değil. Bunun dışında saraylar, kamu binaları, mezarlarda bile mimarinin izleri görülüyor.

Dünyada en çok bilinen İslami eserler ise Hindistan’da bulunan Tac Mahal, İspanya’nın Granada şehrinde bulunan Alhambra ve Cordoba şehrinde yer alan Kurtuba Cami, Kudüs’teki Kubbet-üs Sahra’dır.

Caminin yapıtaşları: Minareler

11. yüzyıldan beri birden çok minareli yapılar dikkat çekiyor. Bunun örnekleri olarak Mimar Sinan'ın eserleri gösterilebilir.

Küçük pencerelerden oluşan kuleye benzer bir yapılardır. Çoğu camide bulunan minareler, müezzinlerin halkı ibadete çağırması içindir.

Minarelerin üst kısımları genellikle oyma ile zengin bir şekilde dekore edilir. İslam’ın simgesel yapılarıdır.

Hz. Muhammed zamanında, ezan sesi caminin çevresindeki en yüksek çatıdan yapılıyordu.

Bilinen en eski minare Tunus’ta bulunan Kayravan Ulu Cami'dir. Caminin bulunduğu bölge aynı zamanda Tunus’ta kutsal bölge olarak bilinir. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirasları Listesi'nde de yer alır.

Görkemli kubbeler

Rönesans dönemi eserleri nasıl kendini belli ediyorsa, İslami eserler de kendini bir özelliğiyle ön plana çıkarıyor: kubbeleriyle...

Caminin iç dekorasyonunda kendini gösteren kubbeler, karmaşık geometrik desenlerle hayranlık uyandırıyor.

Bu mimari unsurun ilk örneği Kubbet-üs Sahra’dır. 16. yüzyılda altınla kaplanmış ahşap ile dolduruldu.

Muhteşem işlemeli kemerler

İslam mimarisinin bir diğer demirbaşı ise kemerlerdir. Hem girişte hem de iç mekanlarda kendini gösterir.

At nalı şeklindeki kemerler Fas mimarisinin en karakteristik özelliklerinden.

Dekoratif ayrıntılar ve işlemeler

İslam mimarisinin belki de en dikkat çeken unsuru süsleridir. Çoğunlukla iç mekanlara girildiğinde mimari dekorasyon göz kamaştırır, yerli yabancı turistleri büyüler.

Kaligrafik süslemeler, mücevher benzeri fayanslarla İslam mimarisinin muhteşem ayrıntısıdır.

Kaynak: TRT Haber