İskandinavya'nın ilk Müslüman mezarlığı 148 yaşında

1870'de Müslümanlara tahsis edilen mezarlık, İskandinavya'daki en eski Müslüman mezarlığı olarak biliniyor.

Tüm mezarların üstünde ay yıldız, bazı mezarların üst kısımlarında ise kavuk şeklinde mermer taşları bulunuyor. Mezarlığın en önemli özelliklerinden biri de Müslüman, Yahudi ve Hristiyan mezarlıklarının yan yana olmasıdır.

Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Komitesi üyesi Yakup Yılmaz, mezarlığa sadece Finlandiya'daki Tatar Türklerinin gömüldüğünü belirtti.

"19. yüzyılın sonlarına doğru Tataristan’ın başkenti Kazan’ın kuzeybatısındaki Nijni Novgorod civarında yaşayan Tatar asıllı Müslümanlar, ticaret yapmak amacıyla Finlandiya topraklarına gelmeye başladı. Daha ziyade seyyar satıcılıkla uğraşan bu insanlardan başka o tarihlerde Rus ordusunda görev yapan Müslüman askerlerle merkezden gönderilen birtakım Müslüman memurlar da Finlandiya’nın çeşitli yerlerine dağıldılar. Bunlardan bazılarının vefatı üzerine Helsinki’de 1870'te İskandinavya'nın ilk Müslüman mezarlığı tahsil edilmiş oldu.''

İskandinavya'daki ilk mescidin Suomenlinna Adası'nda bulunduğuna dikkati çeken Yakup, ''İskandinavya'da ilk mescit, Finlandiya'nın Suomenlinna Adası'nda bir binanın odasının ibadet için Müslümanlara tahsis edilmesiyle kuruldu. Söz konusu odada cuma günleri Müslümanlar, cumartesi günleri de Yahudiler ibadetlerini yerine getirmişler'' dedi.

Kaynak: AA